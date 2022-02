Consommation : le gouvernement interdit l’importation de viande aux antibiotiques de croissance

L'arrêté, signé par le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, doit être publié mardi au Journal officiel. La France va mettre fin aux importations de viande issue d'animaux traités avec des antibiotiques de croissance, dont l'utilisation est prohibée dans l'Union européenne depuis 2006. L'arrêté interdit l'importation et la commercialisation de ces produits pour une durée d'un an. Les professionnels ont deux mois pour "interroger leurs fournisseurs et avoir l'assurance qu'à la fin des fins la viande ne soit pas issue d'un élevage utilisant des antibiotiques de croissance", a précisé à l'AFP le ministre de l'Agriculture.

Antibiorésistance

Hors UE, et aux États-Unis notamment, des élevages ajoutent des antibiotiques dans les aliments des animaux pour favoriser leur croissance et non à des fins de soin. "Dans les centres d'engraissement énormes, ils ne s'embêtent pas. L'animal est sous antibiotiques toute sa période d'engraissement. Cela permet de le suralimenter sans générer de problèmes de digestion, il est toujours en pleine forme", décrivait récemment Bruno Dufayet, président de la Fédération nationale bovine, section spécialisée de la FNSEA.

La pratique est mise en cause pour son concours à l'émergence de microbes résistants aux antibiotiques utilisés pour soigner des infections humaines ou animales. C'est "un non sens en termes de santé environnementale car ces élevages qui utilisent des antibiotiques de croissance créent de l'antibiorésistance, ce qui est dangereux pour notre environnement à tous", estimeJulien Denormandie. C'est "aussi une aberration en termes de souveraineté car on met en compétition nos belles productions locales, respectueuses, tournées vers la qualité avec des produits issus de production qui utilisent encore ces antibiotiques de croissance", a ajouté le ministre qui milite pour imposer aux produits agricoles importés les mêmes normes sanitaires et environnementales qu'en Europe.

Un signal avant la présidentielle et le salon de l'agriculture

L'interdiction française est un "signal politique" à quelques semaines du premier tour de la présidentielle et une poignée de jours du Salon de l'Agriculture, juge Bruno Dufayet, qui préside aussi la commission Enjeux sociétaux de l'interprofession de la viande Interbev. Interbev estime toutefois que cette mesure "ne sera efficace à 100% que si elle s'applique à l'ensemble du marché européen".