Contexte particulier pour le congrès de la FNSEA en Bretagne

Le congrès de la FNSEA se tient cette année en Bretagne, à Brest. Un mois après le décès du président Xavier Beulin, et quatre semaines avant l'élection présidentielle, ce congrès se déroule sur fond de crise, dont les agriculteurs ne voient pas la fin.

Thierry Coué, le Président de la FRSEA Bretagne, détaille les revendications du syndicat pour la présidentielle, dont 6 des 11 candidats passent un grand oral à Brest.

Une femme à la tête de la FNSEA

Ce congrès s'ouvre un peu plus d'un mois après le décès brutal de Xavier Beulin, qui dirigeait la FNSEA depuis 2010. Et pour la première fois, c'est une femme qui devrait diriger le syndicat agricole majoritaire en France. Christiane Lambert, seule candidate déclarée, est éleveuse de porcs dans l'ouest (Maine-et-Loire) et devrait être élue le 13 avril.

Le #CongresFNSEA2017 se tiendra les 28 & 29 mars. A Brest, le syndicalisme de solutions mettra en lumière l'Agriculture Française ! pic.twitter.com/FgNeTipMNv — La FNSEA (@FNSEA) March 24, 2017

Grand oral pour les candidats de la présidentielle

Avec la crise que traverse l'agriculture française, les agriculteurs "perdent le sens même de leur métier", selon Thierry Coué. "Ils sont remis en cause en permanence".

À moins d'un mois de la présidentielle, les 11 candidats sont invités à s'exprimer sur leur programme et leurs ambitions agricoles. 6 ont d'ores et déjà donné leur accord pour participer : François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Asselineau, Jacques Cheminade et Jean Lassalle.

Il y a 60 ans, le #TraiteDeRome fondait la paix. La PAC en est 1 pilier. L'Europe est la vocation de la France ➡Redonnons lui du sens #UE60 pic.twitter.com/HGP8KcqxdF — La FNSEA (@FNSEA) March 25, 2017

Le concret, c'est de l'investissement !

La FNSEA demande "5-6 milliards d'euros d'investissement, pour un grand plan de financement de toutes les agricultures". "La France doit avoir une ambition pour l'Europe" ajoute Thierry Coué. La FNSEA s'inquiète donc des programmes de certains candidats, qui prônent une sortie de l'UE. "On sait ce que nous a apporté l'Europe, on sait ce qu'elle nous apporte toujours" (NDLR l'agriculture française bénéficie de 9,5 milliards d'euros par an en subventions).

Seulement la politique agricole européenne est en train d'être "détricotée", de devenir "trop libérale", selon le président de la FRSEA Bretagne.