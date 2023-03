Contre la sécheresse, bientôt de l'eau usée retraitée dans les champs de légumes?

En ce début mars, les niveaux d'eau n'ont jamais été aussi bas pour une fin d'hiver dans la Manche. C'est dans ce contexte de sécheresse à répétition et avec la conviction qu'il faudra demain économiser l'eau et trouver des solutions au manque de ressource que l'agglomération du Cotentin, le Sileban et Actalia viennent de signer ce vendredi une convention qui ouvre la voie à une possible irrigation des champs avec de l'eau usée retraitée.

On n'y est pas encore mais c'est bien l'objectif de ce projet baptisé REUSSIR. Avant qu'il devienne effectif, le centre d'expertise agroalimentaire Actalia basé à Saint-Lô mène plusieurs démarches. "Nous référençons toutes les initiatives de ce genre en France et à l'étranger. Par ailleurs, nous allons procéder à toutes les analyses nécessaires pour vérifier la conformité de ces eaux retraitées et s'assurer de leur innocuité", explique Thierry Petit, le directeur d'Actalia. Une fois ce travail réalisé, d'ici la fin de l'année, des expérimentations sur des parcelles de légumes pourront être réalisées. Il faudra en outre réfléchir aux techniques à mettre en oeuvre pour prélever ces eaux retraitées, à la sortie des stations d'épuration et s'assurer de la pertinence économique de la démarche.

Des millions de m3 d'eau retraités chaque année

Cela fait encore beaucoup d'inconnues et d'étapes à franchir, mais le jeu en vaut la chandelle. "Dans un contexte de raréfaction de l'eau dans les nappes phréatiques, il faut trouver les meilleures solutions pour éviter de puiser dans la ressource", insiste Philippe Lamort, vice-président de l'agglomération du Cotentin, en charge du cycle de l'eau.

Aujourd'hui lorsque la pluie vient à manquer, c'est grâce à des forages dans les nappes que les agriculteurs irriguent les cultures. Mais l'eau est prélevée dans les nappes. Le recours aux eaux retraitées permettrait d'éviter de piocher dans la réserve. "De toute façon, ces eaux sont perdues puisqu'elles finissent dans la mer, quelques centaines de mètres après les stations d'épuration", explique Philippe Lamort. Chaque année, rien que dans le Cotentin, ce sont environ 8 millions de m3 d'eau qui sont retraités, représentant une véritable source d'espoir face aux enjeux de la sécheresse.