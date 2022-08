Contrôles des fruits et légumes : sept procédures pénales au MIN des Arnavaux de Marseille

Ils ont débarqué à 2h du matin dans le "carreau des producteurs", cette partie du MIN (marché d'intérêt national) des Arnavaux dédiée aux professionnels des fruits et légumes. C'est là que les enquêteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la DDPP et les policiers de la Direction départementale de la sécurité publique ont contrôlé les producteurs de la région, mais aussi les grossistes et les détaillants.

Tromperie sur la marchandise

Selon les précisions apportées par la préfecture, "durant cette opération, les enquêteurs ont traqué les pratiques trompeuses dites de la francisation des fruits et légumes ou celle du faux producteur", pratiques qui consistent pour un professionnel à faire passer des produits achetés à l’étranger pour français ou à prétendre faussement qu’il en est le producteur (délits de tromperie passibles d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 euros). Les agents de la DDPP ont interrogé les opérateurs, inspecté la traçabilité des produits, les factures, l’étiquetage des colis ou encore la qualité des fruits et légumes.

Des tonnes de denrées abandonnées à la va-vite

Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont une nouvelle fois tapé juste : "Très vite, à la vue des enquêteurs, des vendeurs sans doute en difficulté pour justifier l’origine des produits ont délibérément abandonné leur marchandise sur place, soit 4,5 tonnes de fruits et légumes recensées par les enquêteurs : tomates, courgettes, poivrons, aubergines, concombres, abricots… ".

Autant de produits que l’Association nationale de développement des épiceries solidaires (ANDES – Groupe SOS) distribuera dans le circuit de l’aide alimentaire.

Lutte contre la concurrence déloyale

Sept procédures pénales ont été déclenchées à la suite de ces contrôles destinés à lutter contre la fraude dans le secteur des fruits et légumes dans les Bouches-du-Rhône, département très peuplé accueillant de nombreux touristes toute l’année, plus particulièrement encore au cours des mois d’été.

La préfecture se félicite de "contribuer également à la défense des intérêts des filières de production locale."