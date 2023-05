Conversion au bio en Côte-d'Or : "c'est le meilleur choix qu'on ait fait sur notre exploitation"

France Bleu Bourgogne : Olivier Bourgeot, vous êtes à la tête d'Agriself, à Bretenière. Vous avez amorcé la transition en bio en 2010, vous ne regrettez pas ?

Olivier Bourgeot : Non, jamais, jamais, jamais. Ça, C'est le meilleur choix qu'on ait fait sur l'exploitation. C'était un préalable à mon installation. Quand je me suis installé en 2008, j'ai repris la ferme de mon oncle et de ma tante. Je leur ai dit "Voilà, tout est OK, mais on passe en bio".

On entend beaucoup parler d'agriculteurs qui repassent en conventionnel parce que c'est trop dur en ce moment. Vous avez des collègues qui repassent en traditionnel ?

À ma connaissance, il n'y a pas le phénomène de déconversion. Il n'est pas important. Non, il est anecdotique. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'année dernière, suite à la crise en Ukraine, il y a eu une inflation sur le prix des céréales. Vous ne l'avez pas manqué, ça se répercute sur le porte monnaie du consommateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut être certains collègues qui ont été tentés par repartir en conventionnel, d'une part parce que c'est plus simple et plus rapide au niveau du désherbage, moins onéreux aussi, moins gourmand en main d'œuvre de toute façon. Et le prix du bio était au prix du conventionnel l'an dernier, puisque nous le prix du bio, il n'a pas suivi. Donc avec un prix identique, oui, forcément. Mais sur la Côte d'Or, je ne pense pas.

Vous confirmez quand même que c'est difficile en ce moment pour les producteurs ?

Sur notre exploitation, je pense qu'on a eu une baisse, on situe entre -10 et -11%. La consommation est en berne. Il y a eu des annonces hier (mercredi 17 mai), une enveloppe de 60 millions d'euros.

Vous travaillez désormais avec la légumerie qui vient d'être inauguré au sein du groupement Manger Bio. C'est pour des raisons économiques ?

Non, c'est avant tout pour avoir la fierté de donner à nos enfants. Parce que là, les 60 premières tonnes, ça va être fléché sur la petite enfance. Donc c'est avant tout pour avoir la fierté de donner aux gamins des produits bios et locaux.

60 tonnes pour l'instant. L'objectif, c'est 2000 tonnes. Est ce que vous allez pouvoir fournir les 2000 tonnes de produits bio à cette légumerie ?

Je vais juste vous donner un chiffre : si on part sur de la carotte, c'est 9 tonnes commandées, en gros. Moi, à titre personnel, sur l'exploitation, j'en produis plus de 90 tonnes à l'année. Donc on est large. Sur la patate, on va nous commander six tonnes, on en produit une centaine de tonnes. Donc ça, c'est des choses qui sont assez mécanisées. Donc c'est facile. Si on a de la manœuvre, c'est jouable. L'extension de la légumerie, elle n'est pas encore faite, mais quand elle se fera, je pense qu'ils seront assez intelligents pour faire évoluer, et on continuera de travailler ensemble, c'est obligé.

Vous venez dire "si on a de la main d'œuvre", c'est à dire que vous aussi vous souffrez d'un manque ?

Comme beaucoup de métiers. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un développement de la formation sur le salariat pour qu'on ait des gens compétents, parce qu'il faut que tout le monde monte en compétences. Notre métier de demain, c'est de désherber à la main, avec l'aide notamment de l'Agrnov. Et on va avoir peut être des robots qui vont nous aider.

Agronov, c'est un incubateur de start-ups, si vous préférez, qui permet de nous donner accès aux nouvelles technologies sur les exploitations agricoles.

On entend dire ici et là le bio, c'est trop cher et on revient vers le conventionnel. Ça, ça vous énerve ?

Il y a deux choses qui m'énervent. Par exemple, moi, je peux vous citer un exemple sur notre autocueillette. Cette année, on va maintenir le prix de la fraise à 4,25 € le kilo. Vous allez me dire oui, sans l'autocueillette, il faut que je cueille par rapport un peu d'huile de coude par rapport au discount. Aujourd'hui, dans leur meilleur prix, ils sont à 4,50 € du kilo aux environs. Et c'est de la fraise conventionnelle. On fait un appel aux services de l'État. Je voudrais qu'il soit mentionné quand même si les fraises, elles sont cueillies hors sol ou non. Si elles poussent, si elles sont en contact avec la terre ou en bio, nous, on a forcément le contact avec le sol. C'est obligatoire. Donc une autre saveur, déjà, forcément. Et puis chez nous, la main d'œuvre, en fait, elle est utilisée pour le désherbage des fraises. OK, donc nous, on a quand même beaucoup de main d'œuvre qui passe beaucoup de temps sur ce désherbage.