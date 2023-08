Convoi de l'eau : la mobilisation en Charente

Le "convoi de l'eau" est parti de Charente ce vendredi matin, à Longré, dans le Nord Charente. Une cinquantaine de militants de la Confédération Paysanne et du collectif "Bassines non merci - Aume Couture" (du nom de deux affluents du fleuve Charente) veulent rallier Paris d'ici la fin de la semaine prochaine. Ils sont accompagnés par trois tracteurs et quelques voitures. Les manifestants veulent ainsi afficher leur opposition aux réserves de substitution, et "sauver l'eau qui est un bien commun".

Des tee-shirts aux couleurs du combat contre les bassines © Radio France - Pierre MARSAT

"Le convoi de la paix de l'eau" (Agnès, de la Confédération Paysanne)

Une trentaine de vélos et trois tracteurs sont partis vers 10h de Longré, à quelques encâblures du département des Deux Sèvres, où le cortège a rejoint à Lezay, dans l'après-midi, un rassemblement plus important. Après un passage à Sainte-Soline, le cortège doit rallier Orléans, où se trouve le siège de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. La manifestation "méga-tracto-vélo", qui se veut pacifique s'achèvera à la fin de la semaine prochaine à Paris.

