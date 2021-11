Coquilles saint Jacques : une première journée décevante pour l'ouverture de la pêche en Baie de Seine

La pêche n'a pas vraiment été miraculeuse en Baie de Seine. Lors de la première journée autorisée dans la zone des 12 milles, les bateaux ont eu du mal à faire leur quota. Pourtant les prospections réalisées par l'IFREMER prédisaient des quantités plus importantes.

A la veille de l'ouverture de la pêche à la coquille en Baie de Seine, les prévisions étaient très optimistes. "Les prospections réalisées par l'IFREMER sont très bonnes" expliquait Dimitri Rogoff, le président du comité régional des pêches, en fin de semaine dernière. "Le gisement est estimé à 65 000 tonnes, c'est pourquoi il a été décidé d'ouvrir la campagne un peu plus tôt que prévu". Traditionnellement la pêche dans cette zone dite des 12 milles, située au plus près des côtes, n'ouvre que début décembre.

"Tout le monde n'a pas réussi à faire son quota"

Avec quinze jours d'avance, les coquillards se sont donc lancés à l'assaut de l'or blanc ce lundi matin. Une pêche toujours très réglementée : quatre marées autorisées pour cette première semaine et une heure et demi sur zone pour draguer les fonds. Les quotas eux varient de une à deux tonnes selon la taille des navires - de 9 à 16 mètres. Sauf qu'à la débarque, c'est la déception. Xavier Caillouey, patron du Cap (15m98) basé à Grandcamp-Maisy a tout juste réussi à faire son quota. "Mais pour beaucoup le compte n'y était pas. Et demain, j'ai peur qu'on fasse un tiers de moins" confie-t-il.

La durée de pêche devrait-elle être rallongée ?

Les prospections de l'IFREMER ont été faites il y a un mois. Était-ce trop tôt ? Laissant le temps à certains de ramasser des coquilles discrètement ? Le problème poursuit Xavier Caillouey, "c'est que le temps de pêche est basé sur ces prospections. Là il nous faudrait au moins 2h - 2h et demi sur zone pour bien travailler".

220 bateaux venant de Granville à Dunkerque ont des licences pour venir pêcher la coquille en Baie de Seine.