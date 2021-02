Corcoué-sur-Logne : 600 personnes pour dire non à la méthanisation XXL

"Non à la méthanisation XXL !" Les manifestants ont déployé des dizaines de pancartes dans les rues de Corcoué-sur-Logne, ce samedi 13 février. Ils ne veulent pas de la plus grande usine de méthanisation de France sur la commune. En chiffres, elle transformerait 680.000 tonnes de lisier et de fumier par an en biogaz.

Mauricette Coueron fait partie du "Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué" (CVMC). Ce premier rassemblement sert à "alerter les gens", raconte-t-elle. "Avant de se jeter tête baissée dans une technique qu'on ne maîtrise pas à fond, il faut faire des recherches, explique-t-elle. Il faut faire appel à des scientifiques ou des chercheurs pour connaître le bilan sur la santé humaine et sur l'environnement." L'environnement justement, le CVMC a plein d'interrogations. Mauricette Coueron : "Les cuves vont être chauffées au bois mais on ne sait pas d'où il va venir, le digesta pourrait tuer la biodiversité..."

La crainte d'un nouveau modèle agricole

Au-delà des enjeux environnementaux, les manifestants veulent alerter sur le nouveau modèle agricole qu’entraînerait cette usine de méthanisation XXL. "Le but des paysans est de produire à manger pour la population, estime Benjamin Boileau, paysan de 39 ans. L'énergie doit être secondaire et j'ai peur qu'avec des usines comme celle qui est présentée, elle soit prioritaire." Une crainte partagée par Marie Savoy, porte-parole de la confédération paysanne de Loire-Atlantique. "Est-ce qu'on veut des vaches qui restent en stabulation pour produire le lisier qui va nourrir le méthaniseur ou est-ce qu'on veut des vaches qui sortent et pâturent", interroge-t-elle.

Pour le maire de la commune, Claude Naud, présent au rassemblement, "ce projet est une bascule complète vers un nouveau modèle agricole". "On ne peut pas ghettoïser les vaches", d'après lui. "Les bovins, on doit les voir dans les pâturages, pas dans les bâtiments", termine Benjamin Boileau, l'agriculteur.