Coronavirus : les producteurs de lait appelés à réduire leur production pour faire face à la crise

L'interprofession laitière appelle, sur la base du volontariat, les producteurs de lait à réduire leur production ce mois-ci de 2 à 5% par rapport au volume d'avril 2019. La filière est actuellement dans une situation tendue à cause de la crise liée à l'épidémie de Covid-19. Les habitudes changent, par exemple les fromages AOP servis dans les restaurants ont du mal à trouver des débouchés tandis que d'autres produits comme le beurre et la crème sont très demandés.

Un fonds de compensation

"On s'est mis d'accord sur un schéma de réduction de la production de lait au mois d'avril (...) qui serait compensée avec la mise en place d'un fonds", a indiqué à l'AFP Thierry Roquefeuil, président du Cniel, le Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière.

C'est vraiment une mesure exceptionnelle

Les éleveurs qui diminueront leur production pourront être indemnisés à hauteur de 320 euros les 1.000 litres de lait par un fonds de 10 millions d'euros, alimenté par l'interprofession.

"C'est vraiment une mesure exceptionnelle, la filière se prend en main, mais il faut que chacun fasse ensuite des efforts à son niveau", a ajouté Thierry Roquefeuil, qui invite les pouvoirs publics à intervenir.

L'interprofession espère que la mesure permettra de diminuer la production de 30 millions de litres de lait en avril, atténuant ainsi le pic de collecte saisonnier. En effet, généralement en ce mois d'avril, il y a 3,3% de lait en plus par rapport aux autres mois.

Le Cniel demande également de débloquer au niveau européen des aides au stockage privé, permettant d'indemniser les entreprises qui acceptent de stocker des produits comme le fromage, le beurre ou la poudre de lait.

Actionner les outils européens de régulations !

Dans un communiqué, la Confédération Paysanne de Bretagne demande à l’Europe "d’actionner les outils de réduction volontaire et indemniser de la production ainsi que les outils de régulation des marchés avec des stockages privés et publics, au plus vite". Le syndicat agricole craint que si rien n'est fait rapidement "la situation empire."