Coronavirus : 240.000 personnes inscrites sur la plateforme pour aider les agriculteurs, 5.000 au travail

La plateforme "Des bras pour ton assiette", mise en place par la FNSEA pour venir en aide aux agriculteurs qui manquent de main d'oeuvre en raison du confinement et de la fermeture des frontières, est un succès, affirme Christine Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole.

Sur France Inter ce vendredi matin, elle a affirmé que 240.000 personnes s'étaient inscrites sur la plateforme, qui permet de mettre en relation les agriculteurs avec des salariés qui n'ont plus d'activité. Christiane Lambert a également précisé que sur ces 240.000 inscrits, "5.000 sont au travail". Les salariés qui travaillent avec les agriculteurs peuvent cumuler leurs indemnités chômage et le salaire de ce travail agricole.

"Des gens qui voulaient travailler face à des employeurs qui avaient besoin de main-d’œuvre"

Le 24 mars dernier, le ministre de l'agriculture Didier Guillaume avait appelé les Français privés d'activité à rejoindre _"la grande armée de l’agriculture française". "Le message fort du ministre nous a beaucoup aidés", estime Christiane Lambert. Ce sont "des gens qui voulaient travailler, des employeurs qui avaient besoin de main-d’œuvre". "Ils se sont vus, ils se sont plu, et aujourd'hui ils sont au travail",_ se réjouit-elle.

Avec le confinement et la fermeture des frontières de nombreux pays, les agriculteurs qui ont besoin de main d'oeuvre pour ramasser leurs cultures se sont retrouvés sans employés, la plupart venant de l'étranger pour ces travaux saisonniers. De nombreux producteurs de fruits dans le sud de la France se sont ainsi inquiétés de devoir jeter des tonnes de fraises ou d'asperges si rien n'était fait.

à lire aussi Les agriculteurs ont besoin de "200.000 personnes" pour travailler dans les champs

Des besoins concentrés dans le sud pour les récoltes, pour les semis de printemps dans d'autres régions

Les besoins de cette "réserve de main-d’œuvre" sont actuellement concentrés "dans le sud parce que c'est là que les récoltes ont vraiment commencé : dans le Vaucluse, le Var, les Bouches-du-Rhone, l'Hérault mais aussi les Landes". Dans le Finistère, la récolte des fraises sous serre "a également commencé", a indiqué Christiane Lambert. Dans d'autres régions, les exploitants sont aussi besoin de bras pour pour leurs semis de printemps.

Appel à baisser la production de lait

Face à la crise, Christiane Lambert a aussi demandé à l'union européenne "d'encourager les producteurs à réduire de 2 à 5% leur volume" de lait pour faire face aux fortes perturbations de marché. "Il faut accompagner les agriculteurs qui vont réduire leurs volumes, parce que personne n'avait prévu le coronavirus, personne n'avait prévu cette pandémie et les conséquences de perturbation des marchés que nous connaissons", a-telle demandé. "Nous avons fait une proposition de régulation pour encourager les producteurs à réduire de 2 à 5% leur volume sur la période de pic de production" a-t-elle précisé, alors que l'Europe croule sous le lait et que les cours chutent depuis le début de la crise du coronavirus, qui a entraîné la fermeture de quasiment tous les restaurants en Europe et perturbé les marchés à l'export. Certains industriels ont déjà demandé à leurs producteurs de réduire leur production.

à lire aussi Coronavirus : pourquoi la baisse des prix épargne les producteurs sarthois d'Equilait

Les producteurs de pommes de terre "ne vendent plus rien"

Selon Christiane Lambert, la régulation devrait aussi s'appliquer à d'autres secteurs comme les producteurs de canards ou de pommes de terre, qui "ne vendent plus rien" depuis la crise. "Personne ne fait de frites à la maison" , a-t-elle relevé. Depuis la fermeture des fast-food notamment, "les producteurs de pommes de terre ont des tonnes de pommes de terre sur les bras".