Coronavirus : A Bollène un couple de producteurs propose de faire un "marché solidaire" sur son terrain

La crise du coronavirus a des conséquences économiques pour nos producteurs vauclusiens. A Bollène, Pascaline Millet et son mari tiennent une exploitation agricole. Ils sont producteurs de fruits et légumes bio depuis vingt ans. Chaque semaine, Pascaline et son mari vendent leurs produits et les produits de sept autres producteurs du Vaucluse sur cinq marchés. Depuis que les municipalités de Sainte-Cécile, d'Orange et de Bagnols-sur-Cèze ont décidé de suspendre temporairement leurs marchés, ce couple de Bollène n'a plus que deux marchés par semaine pour vendre ses produits.

Ce couple de producteurs se met à la vente directe devant son exploitation pour survivre financièrement

Pour continuer à écouler leurs produits et ceux des autres producteurs avec lesquels ils travaillent, Pascaline et son mari ont décidé de vendre deux fois par semaine leurs produits devant leur exploitation. Cette vente directe est une manière pour Pascaline Millet de survivre financièrement malgré la crise du coronavirus : "On travaille beaucoup avec d'autres producteurs qui sont sur le secteur de Carpentras et de Cavaillon. Quand on leur a annoncé qu'on mettait en place cette vente directe à cause de la perte de nos marchés, je peux vous dire qu'ils étaient très content qu'on puisse continuer à écouler leur production." Désormais, ces producteurs vendent leurs fruits et légumes tous les mercredi et samedi à la ferme de 10 h à 18h.

Pascaline Millet a diffusé l'information sur Facebook et rapidement certains clients ont répondu présents. Le premier jour de vente à la ferme soixante clients sont venus sur place. Cette exploitante agricole compte beaucoup sur la solidarité en pleine crise du COVID 19 : "Il y a cet élan de solidarité qui se met en place. Les clients répondent présents. On a beaucoup de clients qui vont voir des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Ils prennent la commande et nous on prépare les paniers. C'est une vraie solidarité qui se met en place, les gens se rendent compte qu'on a besoin de tout et de tout le monde et c'est seulement ensemble qu'on arrivera à se sortir de ce mauvais pas."

Je lance un appel à tous les producteurs qui ont perdu leur marché. Nous proposons notre espace pour qu'ils puissent vendre leurs produits

En signe de solidarité, Pascaline Millet et son mari proposent aux producteurs vauclusiens qui ne peuvent écouler leur stock de prendre contact avec eux pour s'installer sur leur terrain à Bollène :" Tout le monde n'a pas notre chance et la possibilité d'avoir un point de vente. Nous avons de la place et la possibilité de pouvoir accueillir plusieurs producteurs dans le secteur alimentaire. Je lance cet appel à tous les producteurs qui ont perdu leur point de vente, nous leur proposons de venir s'installer sur notre terrain en appliquant les règles sanitaires." Ce couple a deux hectares à mettre à disposition pour la vente directe. Pour l'instant leur fils qui tient une fromagerie est également présent sur le point de vente au niveau de la ferme.

Pascaline Millet espère que son appel sera entendu en Vaucluse mais aussi partout en France : "Je lance cet appel aussi pour comme étant une idée pour ceux qui ont la chance d'avoir comme nous un espace privé et suffisamment d'espace pour installer plusieurs personnes. Il faut de la solidarité surtout pendant cette période de crise." Pour ceux qui souhaitent venir acheter des produits à la ferme des Millet, rendez-vous route de Suze Bollène, avenue Emile Lachaux, à Bollène.