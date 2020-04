Coronavirus : à l'approche de Pâques, les carnets de commandes des éleveurs ovins du Vaucluse restent vides

Ils devraient entrer dans leur plus grosse période de vente : les éleveurs ovins du Vaucluse (qui proposent le traditionnel agneau de Sault pour Pâques) sont désespérés. Avec le confinement et l'interdiction des repas de familles, les commandes sont proches de zéro.

Chantal Liardet est éleveuse d'agneaux à Sault. Elle possède 180 bêtes, prêtes à être vendues... Mais les clients manquent. "Ils ne se déplacent pas à cause du confinement, explique l'exploitante. Les boucheries tournent au ralenti, il n'y a pas de commande. Je pourrais essayer de livrer des points de distribution, mais je ne suis pas équipée, je n'ai pas de camion frigo... C'est la galère." Si elle ne vend pas à Pâques, elle le sait, les agneaux vont grandir. Et elle les vendra beaucoup moins cher.

Jusqu'à 60% du chiffre d'affaires réalisés pendant la période de Pâques

De très nombreux éleveurs vauclusiens sont dans le même cas. "Les fêtes de Pâques représentent la plus forte période de consommation de viande d'agneau, explique Emilien Bonnet, éleveur à Luoux et président de la fédération des éleveurs ovins de Vaucluse. C'est une tradition, surtout ici avec l'agneau de Sault, très réputé pour sa qualité. Certains éleveurs vendent jusqu'à 60% de leur production à ce moment-là. Et cette année, ils se retrouvent avec 200, 300 agneaux dans les bergeries. Il faut les nourrir, ça coûte cher... et l'argent ne rentre pas."

Des exploitants essaient donc de développer la vente directe, en proposant des caissons de demi-agneau, directement dans les fermes ou en partenariat avec d'autres agriculteurs. "Ce n'est pas un produit réservé aux grands repas de famille, souligne Emilien Bonnet. Il peut aussi se manger pendant le confinement."

Les professionnels demandent aux pouvoirs publics de soutenir la filière.