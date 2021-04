Coronavirus : annulation du concours général agricole

Les finales du concours général agricole, qui avaient été délocalisées dans quatre villes après l'annulation du Salon de l'Agriculture, sont annulées à leur tour à cause de la situation sanitaire, ont annoncé les organisateurs à l'Agence France presse (AFP) samedi 3 avril. "Les conditions sanitaires ne sont plus réunies pour garantir l'accueil des jurés venant de tous les territoires métropolitains et ultramarins", a expliqué le commissaire général du concours Olivier Alleman, dans un message posté sur son site internet. Le responsable a également cité "l'application des protocoles de dégustation encore plus restrictifs" et "le respect de l'équité de traitement des différents échantillons de produits et vins".

Les finales devaient avoir lieu du 13 au 24 mai à Angoulême, Châlons-en-Champagne, Montpellier et Tours en "version éclatée" dans le cadre d'une "Semaine de l'agriculture française".

Un crève-cœur ! - Jean-Luc Poulain, président du Salon de l'Agriculture

"Reporter le concours général agricole n’était jamais arrivé (...), c'est un crève-cœur!", a réagi le président du Salon de l'Agriculture Jean-Luc Poulain, cité dans le même message. "Prenons le pari que l'an prochain, sortis de la période Covid, nous aurons à cœur collectivement de relever ce beau défi de l'excellence", a-t-il ajouté.

La validité de la médaille des lauréats 2020 sera prolongée jusqu'à l'année prochaine, et les producteurs seront remboursés du montant de leur inscription, a indiqué Olivier Alleman.

Le concours des pratiques agro-écologiques et le trophée international des établissements agricoles sont en revanche maintenus durant la Semaine de l'agriculture française, a-t-il relevé.