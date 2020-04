Coronavirus : comment sont pris en charge les navigants qui sillonnent les mers ?

Le centre de consultation médicale maritime (CCMM) assure, pour la France depuis 1983, le service de consultations et d’assistance télé-médicales pour les navires en mer. Il est basé au CHU de Toulouse, au sein du SAMU. Dix médecins urgentistes se relaient jour et nuit pour assister et soigner les marins confrontés au coronavirus sur toutes les mers du globe. Des spécialistes peuvent également être mobilisés comme des dermato, ophtalmo, traumato, ou spécialistes en pathologies infectieuses et tropicales.

Les communications se font le plus souvent par satellite, avec transmission d’images, d’électrocardiogrammes. Ces médecins de l'urgence soignent et conseillent tous les marins à bord des bateaux français ou étrangers croisant dans les eaux territoriales françaises, mais aussi tous les navires parlant français autour du globe.

Le centre de consultation médicale maritime est ainsi en pointe de l'assistance médicale en mer, avec notamment son homologue italien, le plus ancien.

Une hausse des appels de 30%

Chaque année, environ 5.000 appels sont reçus en moyenne au centre de consultation. Mais avec le coronavirus, les appels ont augmenté de 30%. Une hausse qui s'explique tant par la survenue de cas à bord que par l'inquiétude générée par le virus dans des environnements hautement contagieux, à l'accès problématique aux soins et où tous les bras comptent.

En plus d'aider au diagnostic et aux soins, les médecins doivent aussi aider à l'organisation du confinement à bord si nécessaire, et veiller aux évacuations quand elles sont obligatoires. Mais avec la crise actuelle, tout est compliqué. Les ports sont pour la plupart fermés, les hôpitaux saturés.

Depuis le début de la crise du coronavirus, des milliers de passagers à bord de bateaux de croisière ont été touchés par la covid-19. Près de 1 400 passagers sont toujours piégés sur le Zaandam, un bateau de croisière parti le 7 mars de Buenos Aires. On se souvient aussi du Diamond Princess qui avait été contaminé début février.

En plus des consultations urgentes, le centre de consultation médicale propose aussi aux équipages des consultations psychologiques. Le service de santé des gens de mer a publié des recommandations pour les navires sous pavillon français.

La SNSM mobilisée sur terre et sur mer

Pour aider les marins en difficultés, les sauveteurs de la SNSM sont aussi très mobilisés. Évacuations sanitaires, renforts aux centres médicaux et hospitaliers, livraisons de médicaments et de nourriture aux plus fragiles... Les bénévoles de la SNSM continuent à porter secours et assistance 24 h / 24, sur terre mais aussi en mer.

Depuis le début de la pandémie, les Sauveteurs en Mer se mobilisent partout en France métropolitaine et en Outre-Mer pour aider le personnel soignant, les pompiers, les plus fragiles...

Par exemple, à Saint-Malo, dès le samedi 21 mars, des sauveteurs du Centre de formation et d’intervention SNSM d’Ille-et-Vilaine se sont portés volontaires au centre de consultation qui accueille des patients présentant des symptômes du Covid-19.

À Carro, Gruissan, et aux Saintes-Maries-de-la-Mer, les sauveteurs assurent des livraisons de courses et de médicaments aux personnes les plus fragiles.

Le 22 mars, un équipage de quatre sauveteurs de l'Île de Groix a transporté avec leur vedette de sauvetage un patient suspecté d’être infecté par le Coronavirus.