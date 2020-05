Coronavirus - confinement : faute d'écobuages, les bergers s'inquiètent de ne pas pouvoir monter en estive

Les écobuages sont interdits depuis le début du confinement et, selon l'Association des éleveurs et transhumants des 3 Vallées, cela compromet la saison d'une quinzaine de bergers béarnais. Ils ont fait part de leur inquiétude au préfet, à la Chambre d'Agriculture et même à Emmanuel Macron.

Depuis le début du confinement, les écobuages sont interdits. Une quinzaine de bergers béarnais craignent que leurs brebis ne pâturent pas, faute d'herbe à leur goût, et que cela ait des conséquences désastreuses. L'Association des éleveurs et transhumants des 3 Vallées (AET3V) a exprimé leur inquiétude au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la Chambre d'agriculture du 64 dès le début du confinement. Faute de réponse, ils ont écrit il y a une semaine au président de la République, Emmanuel Macron, et au ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, pour leur demander l'autorisation de réaliser quelques opérations d'écobuages, indispensables à la survie de ces éleveurs selon l'association.

Nous ne demandons pas de brûler des centaines d'hectares mais seulement de petites portions précises et identifiées"

"Il n'y a aucune raison de ne pas nous laisser le faire. D'habitude les montagnes sont envahies de promeneurs mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc aucun risque. Et puis nous voulons le faire sérieusement : nous ne demandons pas de brûler des centaines d'hectares mais seulement des petites portions précises et identifiées qui permettraient aux éleveurs d'amener leurs bêtes en montagne", assure Julien Lassalle, de l'AET3V.

Premiers départs prévus fin mai

Même s'il "ne peut pas imaginer qu'on nous laisse sans solution", l'association est prête à prendre l'initiative de mener ces opérations, même sans l'aval des autorités. "L'herbe actuelle, si elle n'est pas brûlée, dégage une odeur que les brebis, en particulier, n'aiment pas. Les jours de beau temps elles peuvent s'en accommoder mais quand il pleut, elle refusent de pâturer et partent gambader dans la montagne. A la fin de la journée la moitié du lait est perdue", explique le fromager de Lourdios-Ichère.

Les éleveurs espèrent une réponse rapide, car les premières montées sont prévues dès la fin du mois de mai.