Coronavirus - confinement : le département souhaite rapprocher les producteurs locaux de la distribution

La Préfecture, la Chambre d'agriculture et le Conseil départemental lancent un partenariat pour promouvoir les produits locaux dans les grandes et moyennes surfaces. Il permettrait aux agriculteurs d'écouler leurs stocks et à la distribution de pallier ses difficultés d'approvisionnement.

La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture lancent un partenariat "pour valoriser le travail des producteurs locaux, réapprovisionner les principales enseignes commerciales et répondre aux besoins des consommateurs du territoire". Concrètement, la démarche inciterait les entreprises de la grande distribution à favoriser les produits locaux plutôt que de faire appel à leurs fournisseurs habituels. Les supermarchés et épiceries pourraient également dédier des espaces de vente à ces producteurs, à l'intérieur ou sur leurs parkings.

Approvisionner les grandes surfaces tout en écoulant les stocks

Un partenariat bénéfique aussi bien pour les entreprises de distribution que pour les agriculteurs d'après la vice-présidente de la Chambre d'agriculture, Maryvonne Lagaronne : "Toute la distribution travaille avec des centrales sans se poser la question de savoir d'où et comment viennent les produits. Mais aujourd'hui il y a un gros problème de _rupture de chaîne et donc d'approvisionnement_. Nos agneaux de lait, bovins, les récoltes de nos maraîchages... bref, tous nos produits frais doivent être mis en avant, surtout qu'ils sont de qualité."

Cela permettrait également aux producteurs, dont les clients ne cessent d'annuler les commandes ces dernières semaines, d'écouler leurs stocks. "Beaucoup de nos agneaux de lait étaient traditionnellement destinés à l'Espagne, poursuit Maryvonne Lagaronne. Actuellement ils ne peuvent plus y être acheminés alors ils faut trouver une solution pour rapprocher les consommateurs des producteurs".

Je n'aime pas fonctionner avec 6 ou 10 mois de stocks, ce n'est pas rentable.

Hervé Barry confirme. Il est éleveur de volailles à Limendous, entre Pau et Tarbes, et son chiffre d'affaires a déjà baissé de 30 % depuis le début du confinement. "Heureusement, ce n'est pas complètement perdu car j'ai transformé ces produits frais invendus en conserves, mais il faut maintenant que j'écoule tout cela car _je n'aime pas fonctionner avec 6 ou 10 mois de stocks, ce n'est pas rentable_." Lui qui vend sa production chez lui, à la ferme, constate que les clients ne se déplacent plus et les comprend. Il serait ravi de commercialiser ses canards dans les grandes et moyennes surfaces pour compenser le manque à gagner.