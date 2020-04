Coronavirus : dans le Vaucluse, cet agriculteur passe sa production à la broyeuse faute de débouchés

Le confinement et la fermeture des hôtels et des restaurants a sonné le début de la descente aux enfers pour Guillaume Rippert. Ce jeune agriculteur de Monteux a ainsi perdu 90% de ses débouchés commerciaux, ses clients grossistes écoulaient l'essentiel de sa production à Rungis. Aujourd'hui, il est contraint de passer à la broyeuse une bonne partie de sa production.

100.000 euros de pertes en un mois

Cet agriculteur vauclusien estime ses pertes à 100.000 euros en un mois. En temps normal, il écoulait 1,5 tonne de jeunes pousses par jour. Depuis le début du confinement, il ne fournit plus que les magasins de fruits et légumes, pour environ 200 kilos par jour. "En mesclun, on a broyé 60 à 70% des semis. Pour les épinards et la roquette, on arrive à peu près à s’en sortir. Sur le reste on a été obligé de broyer. On essaye maintenant de trouver de nouveaux débouchés pour écouler la marchandise", explique Guillaume Rippert.

Ce jeune agriculteur de 32 ans emploie 11 salariés. "Pour eux, la crise n’a pas changé grand chose en terme de nombre d’heures. Au niveau des équipes, j’ai aménagé pour éviter qu’ils se croisent tous en même temps. Après, on a des soucis pour avoir des masques. Des connaissances nous en ont fabriqués, mais on ne sait pas si c’est fiable au niveau de la protection."

A la recherche de nouveaux débouchés

Guillaume Rippert n'est pas très optimiste pour les mois qui viennent et estime qu'ils en ont jusqu'à la fin de l'année. "Les hôtels et restaurants ne rouvriront sûrement pas avant juillet et il faudra qu’ils mettent deux fois moins de couverts. Donc on sera largement en dessous de ce qu’on faisait." En tout cas, il est clair qu'il ne continuera pas à produire s'il ne peut pas écouler sa production. Il est à la recherche de nouveaux débouchés comme les grandes surfaces. Cet agriculteur demande, non pas un report mais des annulations de charges.