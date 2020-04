Coronavirus : des producteurs bretons s'organisent pour livrer l'agneau pascal

Pour beaucoup de producteurs d'agneaux, la période de Pâques est l'une des plus importantes de l'année. Mais avec le confinement dû à l'épidémie de coronavirus, comment font-ils pour vendre leurs produits ? Aldwin Le Bras est à la tête de La Ferme de Gaïa à Gourin dans le Centre Bretagne. Il élève une centaine de brebis, des races anciennes : "elles me permettent de faire plusieurs périodes de mise bas par an pour proposer de l'agneau toute l'année."

Ce choix de produire toute l'année, Joseph Lesconne de La Bergerie de l'anse du Pouldon dans le sud Finistère l'a fait également. Il est associé avec son frère et sa mère sur une exploitation de 750 brebis à viande et 150 brebis laitières : "on fait environ 1.200/1.300 agneaux par an, _vendus en direct sur les marchés et via les bouchers_, pour nous le gros des ventes commence à Pâques."

Le choix du circuit court et de la solidarité

Les deux producteurs bretons ont fait le choix du circuit court, un choix qui s’avère payant en cette période de confinement. "Je travaille avec deux associations de producteurs, Kreiz Breizh Terre Paysanne (KBTP), et Paysans solidaires à Lorient. Le confinement change pas mal de choses, pas au niveau de mon travail à la ferme, mais au niveau des ventes. En ce moment il y a une grosse différence, il y a une explosion de la demande. Sur l'un des sites on a doublé le volume vendu par semaine et sur l'autre site on a quasiment triplé !", raconte Aldwin.

"On a fait rentrer dans l'association de nouveaux producteurs qui pouvait par ailleurs avoir des difficultés pour vendre leurs produits. On a fait le choix de la solidarité", précise l'éleveur.

Les livraisons à domicile

Sur son exploitation du sud Finistère, Joseph s'adapte également à la conjoncture actuelle : "par rapport à l'année dernière, les ventes vont être assez équivalentes mais avec des systèmes un peu différents. Par rapport au confinement, nous avons lancé des ventes à domicile. Les gens se regroupent pour acheter leurs paniers et on propose de livrer directement, en plus des marchés, pour maintenir les ventes et pour que les clients aient accès à nos services."

La Bergerie de l'Anse du Pouldon dans le sud Finistère. - Lescanne

Fêter Pâques malgré le confinement

Malgré le contexte et le confinement qui dure depuis près d'un mois, les producteurs ont la sensation que nombre d'entre nous vont fêter Pâques dimanche. "Je pense que certaines personnes vont quand même profiter du week-end pour bien manger", présume Joseph Lesconne.

"Les gens qui on l’habitude de fêter Pâques en famille vont quand même le faire cette année, mais évidemment en plus petit comité, estime quant à lui le producteur morbihannais. Ce qui va être impacté sur la vente d'agneaux à mon avis, c'est les gros gigots qui sont vendus généralement à cette période et qui vont peut-être avoir un peu de mal à partir".

Car si ces producteurs qui vendent en direct s'estiment "chanceux", ils pensent également aux plus grosses exploitations qui doivent passer par des circuits de distribution plus longs et plus difficiles en cette période de confinement.

Quelles recettes d'agneau pour Pâques

Quelles recette d'agneau sur nos tables pour Pâques ? Pour Aldwin c'est clair : "une recette que j'aime beaucoup, c'est l'épaule d'agneau en tajine, j'aime le sucré-salé, avec des raisons secs ou des abricots. C'est excellent et on met ce que l'on veut comme accompagnement : des pâtes, des frites ou des légumes. C'est un délice !"

Recette traditionnelle également pour Joseph : "un gigot ou un rôti d'épaule ou un rôti de côtes au four, avec des pommes de terre ou des légumes de saison, c'est pour moi la meilleure manière de procéder !"