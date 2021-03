Coronavirus : en 2020, les consommateurs ont plébiscité la volaille française

L'ANVOL (Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair) présentait ce mardi son bilan de l'année 2020. Et il est plutôt positif pour une année marquée par la crise du Covid. La consommation de volaille française à domicile a progressé de 9,3% en un an.

En pleine pandémie de coronavirus, alors que restaurants et cantines étaient fermés, les Français ont consommé chez eux de la volaille française. C'est ce qui ressort notamment du bilan de l'année 2020 dressé ce mardi par l'Anvol (l'Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair). La consommation de volailles à domicile a en effet progressé de 9,3% en un an. Et c'est le poulet qui a eu le plus de succès, avec une hausse de 12,3% de la consommation à domicile, un record. En revanche, la fermeture des restaurants a été très pénalisante pour les plus petites filières, comme les canards, les pintades, les pigeons ou les cailles.

Volaille de label, volaille du quotidien

En Bretagne, la première région française productrice de volailles, la filière de la volaille labellisée "Volailles de Bretagne" a bien résisté aussi à l'année 2020, même si elle est très petite par rapport à deux autres marchés : celui de la volaille "du quotidien", destiné à la restauration collective et commerciale, et celui de l'export vers le Moyen-Orient. "La production de labels est plutôt dynamique et a bénéficié d'une dynamique de consommation qui s'est faite à domicile, 'au détriment' de la consommation hors domicile", explique Paul Lopez, président de la Fédération des industries avicoles.

En ce qui concerne le poulet "export, destiné aux pays tiers, principalement au Moyen-Orient, poursuit Paul Lopez, le niveau d'activité s'est maintenu tout au long de la crise. Il a tendance a légèrement baisser actuellement, mais c'est en raison de la concurrence internationale, et notamment brésilienne. On constate une certaine stabilité en 2020".

Une volaille sur trois est bretonne

Pour la "volaille du quotidien", l'année 2020 a été plus compliquée en Bretagne. Et cela représente le gros du marché : en France, une volaille sur trois est bretonne ! Dans la région, "beaucoup d'éleveurs sont dédiés à la restauration hors domicile sous toutes ses formes", explique le président de la Fédération des industries avicoles. "Que ce soit de la restauration rapide, de la restauration commerciale ou de la restauration sociale, tous ces secteurs ont été très fortement impactés. Aux mois de mars-avril, ces secteurs ont complètement disparus. Nous avons dû ajuster nos productions, puis les reprendre après, et réorienter une bonne partie de ces productions à destination de la distribution de consommateurs, les grandes surfaces en particulier."

"On a été fortement touchés au départ sur le territoire breton, on l'est moins aujourd'hui, et certaines formes de restaurations avaient redémarré depuis début juin, sont restés à des niveaux fortement inférieurs au passé. Mais nous sommes dans une certaine forme de dynamisme", analyse Paul Lopez.

Et la région Bretagne n'est pas touchée par l'épidémie d'influenza aviaire, comme c'est le cas pour les éleveurs de volailles dans le Sud Ouest de la France.

Réouverture des restaurants

Les professionnels du secteur avicole attendent avec impatience la réouverture des restaurants. Mais ils préviennent : pour être prêt à les approvisionner, il faut les prévenir trois mois en amont. Par ailleurs, pour compenser les pertes liées à la crise du Covid, le gouvernement a promis une enveloppe de 3 millions d'euros, qui sera versée au second semestre de l'année.