Coronavirus : en Bourgogne-Franche-Comté, des volontaires par milliers pour aider nos paysans

Jean-Yves et Laurent avaient sans doute peu de chances de se retrouver à travailler côte à côte. L'épidémie de coronavirus aura au moins permis leur rencontre.

Le premier est viticulteur, installé sur 11 hectares au sud de Mâcon. Il produit des vins en appellations Beaujolais et Mâconnais. Le second travaille lui aussi dans le vin, mais de l'autre côté, dans le négoce. Qui plus est dans le Vaucluse. Leur point commun ? Ils sont tous les deux inscrits sur la plateforme "des bras pour ton assiette". Jean-Yves en tant qu'employeur, Laurent en tant que travailleur volontaire.

Beaucoup de bras... pour peu d'assiettes

Le principe ? C'est son créateur qui nous l'explique : Jean-Baptiste Vervy est agriculteur et entrepreneur basé dans la Marne, c'est là qu'est née l'idée de Wizi Farm il y a moins de deux ans. Une start'up dont la mission est de trouver des solutions numériques pour les paysans, notamment en élargissant le spectre des candidats au travail agricole.

"On ne pouvait pas ne pas rebondir par rapport à la situation", note Jean-Baptiste Vervy. D'où l'idée des bras pour ton assiette. "On sait que pour une partie des travailleurs saisonniers en agriculture il y a des _travailleurs étrangers_, que ça allait être plus compliqué pour eux de rentrer sur le territoire du fait des mesures de confinement. On s'est dit qu'il fallait arriver à mobiliser tous ces Français qui eux vont être en arrêt d'activité pour essayer de les orienter vers le monde agricole."

8.500 volontaires... pour seulement 80 missions dans la région

L'idée étant d'amener cette population, ces bras, vers l'agriculture, "d'utiliser l'algorithme qui permet automatiquement pour l'agriculteur de détecter les profils qui sont le plus en adéquation, et de lui faire gagner du temps. Ça fonctionnait déjà avant, et là _en un mois on est passé de 5.000 personnes inscrites à plus de 300.000 ce (mardi) soir_. Une croissance de fous, qui est liée au tapage médiatique sur la nécessité de recruter des gens dans l'agriculture."

A tel point que la plateforme est victime de son succès : près de 9.000 en Bourgogne-Franche-Comté, pour cent fois moins d'offre de travail. Une disproportion qui s'explique là aussi. "En agriculture, certes, il y a des besoins", concède Jean-Baptiste Vervy, "mais d'une part, ils augmentent régulièrement au fil de la saison et des récoltes, et puis il y a un autre phénomène propre à la situation covid, c'est qu'il y a des _agriculteurs qui freinent leurs embauches_" car il craignent de ne pas écouler leur production. Pas de panique, donc, si vous êtes candidat.e mais pas rappelé.e, c'est par manque de boulot disponible.

rencontres professionnelles en plein confinement

Ce n'est pas le cas, donc, de Jean-Yves Larochette, notre viticulteur saône-et-loirien. Faute de pouvoir faire venir ses travailleurs étrangers, il s'est vite penché sur les solutions alternatives, et il est tombé sur "des bras pour ton assiette". "On propose une mission, et puis on a accès au portefeuille de volontaires qui correspondent à cette mission. Etant donné que je ne pouvais pas loger sur mon terrain, j'ai donc restreint ma recherche à 30 kilomètres autour de chez moi. _C'est là que j'ai trouvé Laurent._"

J'ai rencontré Jean-Yves. On s'est mis d'accord. C'était le samedi. Le lundi de Pâques était férié, on a commencé le mardi matin.

Laurent, c'est donc le salarié déniché en ligne par Jean-Yves. Confinement oblige, il a décidé de quitter son domicile le temps du confinement pour venir en Bourgogne s'occuper de ses parents. Mais au bout de trois semaines, l'ennui s'est fait sentir. "Comme j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette plateforme de Wizi Farm, je me suis inscrit, et tout est allé très vite ! J'ai d'abord eu un premier rendez-vous mais qui me plaçait à quarante minutes de chez moi, et dans la même journée, sur le chemin du retour, j'ai rencontré Jean-Yves. On s'est mis d'accord. C'était le samedi. Le lundi de Pâques était férié, on a commencé le mardi matin. Je me retrouve côté production, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps, l'occasion s'est présentée".

Ce que confirme Jean-Yves Larochette : "il faut juste avertir que ces travaux dans les champs ou dans les vignes sont des travaux extrêmement physiques, donc pour les gens qui s'inscrivent, il faut bien penser que c'est un rythme à tenir. J'ai entendu des témoignages de maraîchers dont les travailleurs ont arrêté au bout d'une journée de boulot parce que c'était trop difficile."

Ce ne sera pas le cas de Laurent, les deux hommes viennent en effet de signer un contrat jusqu'au mois de juin.