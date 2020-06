Coronavirus en Dordogne : le marché aux truffes d'été n'aura pas lieu cette année à Sainte-Alvère

Sainte-Alvère renonce à son marché d'été à cause du risque de Covid-19. Il n'était pas possible de contrôler les truffes d'été sans les toucher ni les sentir.

Il n'y aura pas de marché aux truffes d'été, cette année à Sainte-Alvère. Les précautions sanitaires auraient imposé aux commissaires de ne pas toucher ni respirer les champignons de près, et c'était inconcevable. Les premières truffes d'été sont pourtant mûres, et la dizaine de contrôleurs était disponible, mais pour Alyssa Roiné, qui organise ce marché pour la mairie, "le contrôle du parfum exige d'approcher la truffe des voies respiratoires, ce qui est incompatible avec les exigences sanitaires. Dans ces conditions, autant ne pas organiser un marché aux truffes, avec des truffes qui ne seraient pas contrôlées et sur lesquelles on ne pourrait pas garantir la qualité, puisque c'est la marque des marchés de Sainte-Alvère."

Alyssa Roiné organise le marché aux truffes pour le compte de la mairie Copier

Chaque année d'habitude, un cinquantaine de kilos de truffes d'été sont vendus à Sainte-Alvère, entre la mi-juin et la mi-juillet. Cette Tuber aestivum est dix fois moins chère que la truffe noire de l'hiver (autour d'une 100aine d'euros seulement le kilo). Quelque 630 kilos de la prestigieuse tuber melanosporum ont été vendus à Sainte-Alvère pendant l'hiver 2019/2020, à près de 1000€ le kilo.