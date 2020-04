Coronavirus en Indre-et-Loire : la Confédération Paysanne propose des mesures pour aider les agriculteurs

Les petits agriculteurs sont au bord de l'implosion et demandent de l'aide à l'Etat. Face à la crise sanitaire du coronavirus et au confinement, ils souffrent de la fermeture des marchés, de la modification des conditions de ventes mais aussi des problèmes de garde d'enfants en pleine période de récoltes.

La Confédération Paysanne a donc lancé 24 propositions pour assurer l’activité agricole et alimentaire pendant la crise. Parmi elles par exemple le renforcement des services de remplacement en cas de maladie d'un agriculteur ou des dérogations pour le maintien de tous les marchés.

Des propositions relayées en Indre-et-Loire notamment. Une est notamment très attendue par les familles d'agriculteurs : l'inclusion des paysans sur la liste des professionnels prioritaires pour l’accueil de leurs enfants comme c'est le cas pour les soignants.

Depuis maintenant près d'un mois et demi Gaëlle Cavelier et Romain Henry apiculteurs près de Chinon doivent essayer de faire l'école à leurs deux filles à la maison. Mais en pleine de récoltes, il très difficile de récolter le miel sur les 200 ruches de l'exploitation et assurer en même temps l'école pour ses deux filles l'une de 9 ans et l'autre au lycée.

"On travaille dans un champ à 4, 5, 10 kilomètres autour de la maison et quand on s'en va c'est pour toute la journée pour donc les enfants un mois c'est déjà compliqué alors deux mois, on ne peut pas laisser des enfants deux mois tout seuls, toute la journée !", s'exclame cette ancienne infirmière qui décrit un quotidien très stressant.

"On fait un choix : soit on est auprès de nos enfants, soit on laisse tomber complètement la production au risque de rater toutes les récoltes de cette année, de mettre en péril sa ferme et de ne pas pouvoir fournir" Gaëlle Cavelier

D'autant que les ventes sont en chute libre à cause du confinement. Pour Gaëlle il faut que l'Etat prenne vite en charge les enfants des paysans dans les écoles. Il en va selon elle de la survie de tout un secteur.

Rouvrir les marchés et mieux anticiper les remplacements des paysans malades

Pour Frédéric Gervais, porte-parole de la Confédération paysanne, pour permettre aux agriculteurs de s'en sortir, il faut également pouvoir rouvrir les marchés, "pour permettre à tous les produits de tous les producteurs d'être vendus car il n'est pas tolérable aujourd'hui d'entendre des producteurs qui soient obligés de diminuer leur production voire de jeter leur production parce qu'ils ne peuvent pas les vendre" s'insurge-t-il. Frédéric Gervais insiste également sur la nécessité de la mise en place de la réduction obligatoire des volumes de la filière laitière bovine.

Certain·es, notamment en élevage, sont aussi inquiets de leur remplacement pour assurer l'astreinte auprès de leurs animaux, si beaucoup d'éleveurs tombaient malades en même temps.