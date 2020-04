Coronavirus - En Mayenne, la fête de l'agriculture bio "Planète en Fête", prévue en juillet, est annulée

Afin d'enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19, les organisateurs de "Planète en Fête" ont décidé d'annuler l'édition 2020 qui était programmée les 4 et 5 juillet à Olivet.

C'est un nouveau rendez-vous populaire et convivial en Mayenne qui ne pourra pas se dérouler cette année à cause de la pandémie de coronavirus.

"Planète en Fête", la grande fête de l'agriculture bio et du développement durable, est annulée et reportée à l'an prochain, à la même période, au début de l'été et au même endroit, à Olivet. Une décision prise suite aux annonces du Président de la République d'interdire tous les grands rassemblements publics jusqu'à la mi-juillet au moins.

_"Cette décision, qui s’impose, nous prend aux tripes car la dynamique locale autour de Planète en Fête à Olivet était en effervescence depuis janvier_. Peut-être de nouvelles habitudes de consommation ont été prises, peut être que certains auront ouverts les yeux sur notre place d’humain dans cette biodiversité bien fragilisée. Planète en Fête est un événement ancré dans le paysage mayennais. Cet épisode actuel ne fait que booster notre détermination dans la révolution écologique nécessaire !" écrivent les organisateurs sur leur page Facebook.