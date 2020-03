Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : une plateforme en ligne pour vous faire livrer des produits locaux

En plein confinement, la Région annonce ce mercredi la création d'une plateforme en ligne pour mettre en relation consommateurs et producteurs de Nouvelle-Aquitaine. Elle sera fonctionnelle le 31 mars, et permettra de vous faire livrer à domicile des produits locaux.

Se faire livrer chez soi des produits locaux et de saison. C'est le principe d'une plateforme en ligne qui vient d'être créée annonce ce mercredi la Région Nouvelle-Aquitaine, en plein confinement dû à l'épidémie de coronavirus.

Le principe : mettre en relation les consommateurs ou les commerces alimentaires et les producteurs agro-alimentaires à proximité, pour se faire livrer. La plateforme sera effective pour les consommateurs le mardi 31 mars.

Ici --> Le lien de la plateforme effective le 31 mars.

à lire aussi Coronavirus en Dordogne : comment joindre les producteurs pendant le confinement ?

Légumes, viandes et fromages du terroir

La plateforme s'adresse aux "agriculteurs, producteurs ou artisans en Nouvelle-Aquitaine (...) qui peuvent assurer la livraison de leurs produits autour de chez eux." indique la Région dans un communiqué.

Autrement dit : permettre d'écouler en circuit court : produits du terroir, fruits et légumes de saison, viandes, produits laitiers, fromages, produits frais, gourmandises, alors que beaucoup de marchés et commerces de détail sont fermés. Les aliments pourront être livrés chez les particuliers confinés mais aussi dans les magasins d'alimentation autorisés et supérettes ouvertes.