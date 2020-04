Coronavirus et confinement : à l'approche de Pâques, la crainte des éleveurs ovins dans le Gard

Pâque juive, pâque orthodoxe, pâque catholique, ramadan : en temps normal, le mois d'avril est une période propice à la consommation d'agneaux avec toutes les fêtes religieuses. Mais avec le confinement, difficile d'organiser les repas de famille. Et les conséquences se ressentent déjà chez les éleveurs ovins. "Par rapport à un mois d'avril classique, j'ai une baisse des commandes de 60%. La filière dans son ensemble va en prendre un coup", explique Luc Hincelin, éleveur installé à Lussan dans le Gard.

Des agneaux qui vont grossir et perdre de la valeur

A quelques kilomètres de là, du côté du village de Bouquet, Emily Millet a décidé de ne pas vendre de viande durant toute la période du confinement. D'habitude, cette éleveuse fait de la vente directe, mais avec le coronavirus, elle ne souhaite pas que des clients viennent chez elle. "Le principal problème, c'est que l'on va devoir nourrir ces agneaux, alors qu'ils auraient du être consommés, déplore-t-elle. Ils vont prendre du poids et perdre de la valeur lorsque je vais vouloir les vendre à la fin du confinement."

Des craintes après le déconfinement

Pour les éleveurs, le risque de pertes économiques après la période de Pâques est réelle, comme l'explique Luc Hincelin : "Les agneaux, une fois qu'ils sont prêts, il faut les vendre. Là, si tous les éleveurs ont gardé les mâles parce qu'ils n'ont pas pu les vendre pour Pâques, cela va être très compliqué ensuite." Pour lui, l'offre sera beaucoup trop importante par rapport à la demande après le déconfinement. "La valeur de l'animal va être divisée par deux. On sait très bien comment cela va finir : les cours vont être au plus bas et on va perdre de l'argent..."