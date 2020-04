Des tonnes d'huîtres sont prêtes à être récoltées et vendues, comme tous les ans à Pâques. Impossible, toutefois, d'écouler la marchandise. Dans l'Aude, les producteurs d'huîtres ont donc perdu 90 % de leurs chiffres d'affaires pour la période selon le syndicat des ostréiculteurs de Leucate.

Coronavirus et confinement : coup dur pour les ostréiculteurs occitans

Des tonnes d'huîtres ne seront pas dégustées pour Pâques. Pourtant, elles sont prêtes à être vendues. À Leucate, dans l'Aude, les ostréiculteurs ont perdu 90 % de leurs chiffres d'affaires pour la période selon leur syndicat. "C'est catastrophique, explique Théo Boniface, dont l'exploitation familiale possède 22 parcs à huîtres. Juste pour le mois d'avril, 20 tonnes d'huîtres sont prêtes à être récoltées." Les mollusques invendus durant les fêtes pascales seront stockés dans des poches de 6 à 12 kilos. Ils vont y grossir ou mourir.

Pour faire face à cette situation, Lucas Jaulent multiplie les livraisons à Leucate, Narbonne et Perpignan. Il reste optimiste : "À l'issue du confinement, les huîtres seront plus grosses que celles que nous vendons d'habitude. Je suis sûr que nos clients comprendront et qu'il n'y aura pas de problème."

Le calendrier d'élevage des huîtres perturbé par le confinement

Il n'y a pas que les pertes financières qui bouleversent les ostréiculteurs occitans. Le calendrier de l'élevage aussi est compromis. Faute de pouvoir récolter les huîtres prévues pour Pâques maintenant, ils ne peuvent pas entamer les prochaines cultures.