Coronavirus et confinement : dans le Gard, les pertes s'accumulent pour les vignerons

En faisant les comptes, Christel Guiraud dresse un constat sans appel : "Je pense que je n'ai pas connu de récolte normale depuis bientôt cinq ans. Il y a des matins où on se lève, on se demande pourquoi on va travailler. Il faut avoir la foi..." Ce vigneron est installé à Saint-Bauzély, au nord du département. Pour lui, comme pour beaucoup de ses collègues dans le Gard, les mauvaises nouvelles s'enchaînent depuis un certain temps désormais.

Des pertes économiques qui s'accumulent

Premièrement, beaucoup d'aléas climatiques ont causé des pertes : "L'été dernier, à cause de la canicule, j'ai perdu entre 30 et 40% de ma production, explique Christel Guiraud. En mars dernier, mes vignes de Chardonnay ont gelé, j'en ai perdu 60% à peu près. C'est très dur."

Pour ses collègues exportateurs, il faut également encaisser la taxe Trump et le Brexit.

Désormais, les vignerons doivent faire face au confinement : "Les restaurants ont fermé, les festivals ont été annulés, il n'y a plus de touristes... Nous n'avons plus de clients, l'activité commerciale est à l'arrêt. Bien évidemment qu'on soutient le confinement, la question sanitaire doit primer, mais pour la suite, ça va être compliqué", confie Christel Guiraud.

Les vignerons espèrent de l'aide rapidement

Pierre Jauffret, le président de la fédération des vignerons indépendants du Gard, tire lui aussi la sonnette d'alarme. Il attend un geste du gouvernement : "Il faut arrêter de reporter les charges sans cesse. Il faut les alléger, ou même les supprimer complètement ! On aimerait que l'État puisse nous aider à payer nos salariés. Si l'on n'aide pas les vignerons maintenant, je suis très inquiet pour l'avenir."