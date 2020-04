Coronavirus et confinement : tout ce qu'il faut savoir sur la politique alimentaire de Montpellier

Pour répondre aux mesures de sécurité sanitaire liées au Covid-19, la métropole de Montpellier a mis en place des mesures facilitant la consommation de produits locaux et l'accès aux denrées alimentaires pour tous, et en particulier les personnes les plus démunies.

Lors d'un point presse en visio-conférence, Philippe Saurel, maire et Montpellier et président de la métropole, a fait la point sur la politique alimentaire mise en oeuvre pendant la crise sanitaire.

Cinq halles couvertes ouvertes à Montpellier

Après la fermeture des marchés de plein air partout en France, le maire a préféré ne pas demander de dérogation pour les rouvrir : "Trop de risques" selon Philippe Saurel qui a dirigé ses efforts sur les quatre halles municipales qui sont restées ouvertes sans interruption. Il s'agit des halles des quatre saisons et Jacques Cœur ouvertes toutes les matinées 7/7 jours, les halles Castellane et Laissac ouvertes toute la journée du lundi au samedi et le dimanche matin jusqu’à 13h30. Les clients peuvent continuer à s’y approvisionner en produits locaux dans des commerces de proximité en se soumettant aux consignes de sécurité, à savoir filtrage des entrées avec une jauge à 100 personnes, lavage des mains gel hydroalcoolique pour la clientèle, respect des règles de distanciation par marquage au sol, sens de circulation avec un point d’entrée et un point de sortie.

La Ville est intervenue pour l'ouverture ce mardi de la halle privée Plaza située dans le quartier des Grisettes, de 8h à 18h, du mardi au samedi, et jusqu'à 13h le dimanche.

Des drives fermiers ouverts sur la Métropole

Afin de multiplier les modes de retrait dans des espaces sécurisés, l’État a donné son accord pour l'ouverture de drives fermiers sur la Métropole. À ce jour, six drives fermiers sont proposés dont trois à Montpellier même. Sur les parkings du Domaine d’Ô (les mardis de 10h à 13h), à Lattes (Mas de Saporta, les vendredis de 10h à 13h), à Saint-Jean- de-Védas (salle des Granges, les jeudis de 10h à 13h) et à Vendargues (salle Armenguer, les mercredis de 10h à 13h). Ces drives sont gérés par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault.

Deux autres drives sont gérés par le collectif de producteurs InPACT Occitanie, la FR CIVAM et Marchés Paysans. Sur le parking du stade Ovalie (les mercredis, de 10h à 13h) et sur le parking du Palais des sports René Bougnol (les vendredis, de 10h à 13h).

Les entreprises du MIN s'adaptent à la demande

Le Marché d'Intérêt National (MIN) apparaît comme le fournisseur des productions locales auprès des commerçants qui sont référencés sur le site Internet BoCal, pour "bon et local". Les producteurs sont orientés vers le Carreau qui se tient les lundis, mercredis et vendredis, de 15h à 16h30, afin de vendre aux professionnels.

Pendant la période de confinement les commerçants qui n’ont pas de moyens logistiques (stockage, camions) peuvent venir préparer les paniers sur le MIN. Un service de livraison a été mis en place les mardis, jeudis et samedis matins. Les commerçants peuvent se renseigner au 04.67.92.29.60.

Le MIN peut également répondre aux grandes et moyennes surfaces du département qui recherchent une offre locale que leur Centrale ne leur propose pas, ainsi qu'aux nouvelles entreprises de la restauration collective qui continuent à approvisionner les hôpitaux.

BoCal, le réseau pour consommer "bon et local"

La démarche BoCal, opérationnelle depuis 2017, encourage et soutient les producteurs et détaillants qui agissent pour nourrir la population avec une production locale de qualité. Face à la situation actuelle, la plateforme BoCal compte 400 points de vente, dont plus de 100 points de retraits et/ou de livraisons à domicile, sur rendez-vous.

À partir de ce jeudi, en plus du site internet, sorte de page jaune des commerçants de la Métropole, du Pic St Loup et du Pays de l’Or proposant le service de livraison, un numéro vert sera mis en service pour aider les consommateurs à identifier le point de vente ou les réseaux de livraison les plus proches de chez eux. Il s'agit du 0800 730 983 (ouvert de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi).

Dispositif pour les personnes sans abri

À Montpellier, deux des trois gymnases ouverts pour accueillir des sans-abris pendant la crise sanitaire, vont fermer. Chacun est limité à 25 places. Les personnes qui y avaient trouvé refuge sont transférées, mercredi et jeudi, vers l'internat du lycée Mermoz doté de chambres individuelles. Le gymnase Busnell, où les chiens sont acceptés, reste ouvert.

Les sans-abris sont pris en charge et accompagnés par la Croix Rouge (accueil, nettoyage quotidien du linge…) tandis que le CHU confectionne les repas livrés ensuite par l’association l’Avitarelle. Par ailleurs, les distributions d’aide alimentaire se poursuivent grâce au bénévolat de plusieurs associations qui se relaient tout au long de la semaine autour de l’Ecusson pour les plus vulnérables qui ne sont pas pris en charge dans les gymnases. Depuis mardi soir, les 100 repas distribués par AHM le soir le sont dans l’espace Martin Luther King.

Solidarité pour les 2.000 habitants en grande précarité alimentaire

La Ville, la Métropole, le CCAS et leurs partenaires associatifs et institutionnels se sont organisés pour soutenir et accompagner les populations très vulnérables (squats, bidonvilles). Plusieurs plateformes dont la partie alimentaire est pilotée par le Secours populaire 34 (Boulodrome Gasset, puis un hangar du MIN) ont été déployées afin d’organiser le stockage et la confection de colis alimentaires et d’hygiène prévus pour une durée de deux semaines. Ces colis ont été distribués à tous les 24 et 25 mars. La distribution se poursuit mercredi et jeudi.

Une aide alimentaire pour plus de 10.000 Montpelliérains

La Ville de Montpellier met à disposition des denrées, soit l'équivalent de 14.000 euros de dons ces trois dernières semaines, du matériel (barrières, sacs…) et des locaux supplémentaires. Elle reste en contact quotidien avec les 15 associations impliquées dans les distributions alimentaires. Le Secours populaire assure le pilotage associatif d’un site partagé rue de l'Industrie. Plusieurs modalités de distribution sont prévues à partir de ce site central : drive, distribution individuelle et livraison à domicile.

Demande pour les jardins partagés et jardins familiaux

Montpellier a fait une demande à la préfecture de l'Hérault afin d'autoriser l'accès à la population concernée des 35 jardins partagés et 158 parcelles de jardins familiaux répartis sur trois sites de la ville.