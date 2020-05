Coronavirus en Gironde : les agriculteurs craignent un manque de main-d'oeuvre après le déconfinement

France Bleu Gironde : pensez-vous que le déconfinement va relancer l'embauche de saisonniers dans les exploitations agricoles girondine ?

_Jean-Luc Dubourg : C'_est difficile à savoir. L'activité principale de la région, c'est l'activité viticole, mais elle embauche beaucoup de saisonniers étrangers et les frontières ne vont pas rouvrir de sitôt. Nous sommes dans le flou, les règles sont trop peu définies à l'heure actuelle.

Les travailleurs locaux pourraient être une solution ?

Oui, mais ça ne suffira pas pour assurer les mêmes rendements et on ne sait même pas si on pourra se déplacer à plus de 100 kilomètres de nos domiciles, ça réduit les possibilités d'embauches. De plus, les travailleurs saisonniers sont souvent des personnes qui vont de contrat en contrat, selon les besoins des structures et de la saison pour récolter tel ou tel légumes, céréales ... Donc il y aura surement un manque de personnel. Certaines exploitations notamment d'asperges ont déjà subi ce manque de personnel en laissant à l'abandon une partie de leurs récoltes.

Quelles sont les solutions pour éviter de laisser pourrir des parcelles ou des cultures ?

On ne sait pas vraiment. Nous verrons au fil du temps, structure par structure. Pour le moment nous avons un peu de chance. La grosse période viticole ou de maraîchage n'est pas encore arrivée, donc il y a peu de pertes. Les consommateurs aussi, heureusement pour nous, se sont tournés vers de la production locale. Grâce à cela certains agriculteurs ont eu des carnets de commande assez remplis. Par la suite, afin d'éviter trop de pertes financières, il va falloir que les agriculteurs profitent de cette période pour redéfinir les coûts de production, les prix de revient, savoir quelles cultures génèrent le plus de pertes ou le moins... C'est une des meilleurs façons de pouvoir s'adapter à l'avenir et de rebondir.