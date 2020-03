Coronavirus - marchés fermés, producteurs lésés, la Coordination Rurale se tourne vers la grande distribution

Sur France Bleu, dès l'annonce du gouvernement de fermer tous les marchés alimentaires, sauf dérogation exceptionnelle, un producteur bio, installé au Buret, près de Meslay-du-Maine, en Mayenne, disait son incompréhension, "nos clients respectent les mesures de sécurité sanitaire et la plupart ne font leurs courses qu'une fois par semaine sur les marchés" expliquait-il.

Pour soutenir la filière, la Coordination Rurale sensibilise et recense les grandes surfaces qui pourraient reprendre les marchandises de ces producteurs et agriculteurs : "il est essentiel d’inciter fortement les grandes et moyennes surfaces et même les épiceries autorisées de proposer à la vente les produits privés de marché de plein air. Ainsi nous éviterions en cette période de forte demande du gâchis alimentaire, de la destruction de végétaux et bien entendu les producteurs ne perdraient pas complètement leur marchandise et leur revenu" assure Pascal Aubry, président de la Coordination Rurale des Pays de la Loire. La démarche est soutenue par de nombreux élus et parlementaires.

L'organisation syndicale agricole se dit prête à mettre en relation les producteurs et la grande distribution.

Sur les réseaux sociaux, les magasins U explique pouvoir les "aider à écouler les surplus en achetant les produits".