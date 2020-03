Coronavirus : la filière pêche boulonnaise reste à quai, faute de débouchés

De gros volumes de poissons perdus et des prix divisés par plus de deux. A Boulogne, toute la filière pêche est frappée, indirectement, par le coronavirus. Les professionnels ne sont pas confinés, ils peuvent travailler, mais ils n’ont plus de débouchés. Sortir en mer n'est donc plus rentable.

A Boulogne-sur-mer, les pêcheurs restent à quai, car ils n'ont plus de débouchés, à cause du Covid-19

C’est du jamais vu à Boulogne-sur-mer. Le coronavirus a pour effet indirect de paralyser complètement l’activité de pêche et de transformation du poisson. Petits et gros bateaux ne sortent plus ou très peu. Les professionnels ne sont pas confinés, mais ils n’ont tout simplement plus de marchés, puisque les restaurants et les cantines sont fermés et dans les grandes surfaces, les clients ne veulent plus de poisson. Ils sont centrés sur les produits de première nécessité et le poisson passe après.

L'activité est totalement stoppée

A la criée, quand vingt tonnes de poissons sont proposées à la vente, huit restent sur le carreau. Et les prix dégringolent : le merlan se vend autour de 0,55 euros, le kilo, alors qu'il affichait 1 euro voire 1,5 euros avant la crise ; le maquereau est passé de 1,2 à 2 euros à seulement 0,60 euros de kg. Il n'est donc plus rentable de sortir en mer, et il est impossible de payer le salaire des équipages.

"C'est la première fois, depuis que je navigue, en 1983, que je vois ça, se désole Olivier Leprêtre, le président du Comité régional des pêches. La zone de Capécure, avec le mareyage, la transformation et la pêche est totalement stoppée."

Des crises à répétition

Après les blocages des Gilets jaunes, et trois mois de très mauvais temps, avec des tempêtes, c'est un gros coup dur pour la filière poisson. Des mesures de chômage partiel sont donc à l’étude pour les équipages des bateaux, mais aussi pour les entreprises de mareyage et de transformation. Les réunions se multiplient avec les pouvoirs publics, au niveau local et national.