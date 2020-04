Coronavirus : le marché de Saint-Jean-Pied-de-Port rouvre ce lundi

C'est le soulagement pour les producteurs locaux. A partir de ce lundi 20 avril, le marché de Saint-Jean-Pied-de-Port rouvre. En effet, suite aux annonces de confinement, sauf dérogations, la quasi totalité des marchés de plein air avaient dû être fermés, pour limiter la propagation du Coronavirus.

La semaine dernière, la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port a fait une demande de dérogation en sous-préfecture afin que le marché puisse rouvrir. Elle a été acceptée. A partir de ce lundi 20 avril, le marché de la commune de 1500 habitants pourra rouvrir, comme avant à raison d'une fois par semaine.

Mesures de sécurité renforcées

Comme avant ou presque, puisque crise sanitaire oblige, la mairie a dû mettre en place des mesures spécifiques préconisées par la sous-préfecture. "On l'avait déjà expérimenté avant la fermeture des marchés", explique le maire Alphonse Idiart. "Mais concrètement, il n'y aura plus qu'une entrée au marché, il y aura un sens de circulation, tout sera fléché, une trentaine de personnes maximum à l'intérieur, et les stands seront espacés".

Entre un tiers et la moitié des ventes sur le marché

Il faut dire que la situation des producteurs devenait compliqué. "On vend la quasi totalité de notre production en vente directe du coup la fermeture du marché qui représente entre un tiers et la moitié des ventes pour les producteurs a forcément des conséquences économiques assez importantes" assure Nathalie Suzanne, productrice de fromage et produits frais au lait de brebis, de la ferme Elurti à Ascarat.

Pour continuer leur activité, les agriculteurs du Pays Basque avaient lancé la plateforme Lekukoa, un drive paysan, qui leur permettait de livrer dans de nombreuses communes. Mais ce n'était pas suffisant. "Certains habitués ont commandé via Lekukoa, mais une population plus âgée, moins habituée à l'outil informatique n'a pas commandé, la réouverture du marché va permettre de recibler une clientèle qu'on avait perdu", détaille Nathalie Suzanne.