Coronavirus : Les agriculteurs de la Somme reportent la foire agricole "Plaine en fête"

La liste des événements annulés à cause du coronavirus s'allonge encore et même au delà de l'été. "Plaine en fête, le grand rassemblement des agriculteurs de la Somme n'aura pas lieu le dimanche 6 septembre à Candas au nord d'Amiens.

Près de 10.000 visiteurs attendus

L'édition 2020 est reportée en septembre 2021 annonce ce vendredi le syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Somme qui font partie de l'organisation de cette foire agricole qui rassemble près de 10.000 visiteurs en un week-end chaque année.

"Compte tenu de la gravité de la pandémie de Covid-19 qui touche notamment notre pays et des nombreuses incertitudes liées, nous avons décidé de reporter Plaine en Fête au dimanche 5 septembre 2021", explique le syndicat. Une décision "sans précédent et difficile à prendre", poursuivent les J.A.

Maintien du concours régional de labours

"Toutefois, il nous tient à cœur de faire perdurer les traditions et de valoriser les partenariats qui nous permettent d’assurer le renouvellement des Générations et de promouvoir le monde agricole et ses richesses", expliquent aussi les organisateurs de "Plaine en fête". Ainsi le dimanche 6 septembre 2020, la finale régionale du concours de labours est maintenue.