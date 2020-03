Coronavirus : les agriculteurs en colère contre la grande distribution

Un coup de gueule ! Les Jeunes Agriculteurs de Vaucluse poussent un véritable coup de gueule pour alerter les pouvoirs publics sur la mise en danger économique de certaines filières. En effet, en pleine crise sanitaire mondiale plusieurs acteurs de la grande distribution font le choix d'importer massivement des fruits et des légumes alors qu'ils sont produits localement, les fraises et asperges notamment. "C'est un scandale" estime Bruno Bouche le président des Jeunes Agriculteurs de Vaucluse, très en colère contre l'attitude de certaines enseignes ; elle aura selon lui des "conséquences dramatiques" sur la pérennité de nombreuses exploitations.

"Nous sommes tous dans la même barque : Bruno Bouche, agriculteur

Les agriculteurs viennent d'alerter le préfet et les responsables économiques du département afin de les sensibiliser à la situation et pour leur demander d'intervenir rapidement auprès de la grande distribution, accusée "de ne pas jouer le jeu et de ne pas soutenir les agriculteurs français, déjà pénalisés par la suppression de nombreux marchés." Bruno Bouche lance aussi un appel aux consommateurs pour leur demander "d'acheter français en priorité" afin de soutenir l'agriculture et la viticulture française et régionale.

La situation risque de s'aggraver d'avantage pour les agriculteurs français. Le Ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué ce mercredi que "les marchés où l'on voit des foules, qui ont beaucoup d'étals et où il y a autre chose que l'alimentaire sont amenés à fermer."