Coronavirus : les horticulteurs du Nord peuvent reprendre la vente directe sous certaines conditions

Les horticulteurs du Nord et du Pas-de-Calais peuvent rouvrir les portes de leurs exploitations pour la vente directe aux particuliers sous certaines conditions qui ne sont pas tout à fait équivalentes dans les deux départements.

Depuis l'entrée en vigueur du confinement en effet, la vente directe était interdite. Seules les jardineries qui fournissent également de l'alimentation animales et des plantes potagères ainsi que les grandes surfaces étaient autorisés à vendre des fleurs. Les horticulteurs quant à eux ne pouvaient faire que du drive sous certaines conditions ou de la livraison à domicile.

Depuis quelques jours, les restrictions sont en parties levées mais les départements du Nord et du Pas-de-Calais n'ont pas décidé des mêmes conditions.

Des conditions supplémentaires dans le Nord

Dans le Pas-de-Calais, le Préfet "tolère" la vente directe aux particuliers pour les horticulteurs et les pépiniéristes à la seule condition que les gestes barrières et les règles de distanciations sociales soient bien respectées.

Dans le Nord, le Préfet lui ajoute une condition supplémentaire : à savoir que l'alimentation soit prépondérante dans l'offre. Autrement dit, il faut pouvoir proposer des semences ou des plantes potagères pour pouvoir vendre des fleurs et pouvoir en proposer plus que des plantes d'ornements.

Cette condition nordiste étonne Michel Le Borgne, le président de la fédération des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières dans le Nord et le Pas-de-Calais, lui-même pépiniériste à Lecelles (Nord) et qui ne comprend pas que "deux départements si proches aient deux manières d’interpréter" les règlementations.

"Quand on ne comprend pas le risque, on préfère ne pas le prendre" ajoute Michel Le Borgne pour qui la décision du Préfet souligne sa méconnaissance du secteur de l'horticulture.

Vente directe et grande distribution : deux mondes difficiles à réconcilier

En effet, la Préfecture du Nord incite les horticulteurs à se mettre en lien avec les jardineries et autres grandes surfaces pour écouler leurs marchandises. "Si on fait de la vente directe, c'est que justement on ne veut pas passer par ces grands circuits de distribution" souligne le président de la fédération.

D'autant que les marges de manœuvre sont plus contraintes et surtout les "marchés sont conclus en début de saison. Je vois mal un horticulteur appeler maintenant une grande enseigne de jardinerie pour lui dire : vendez mes produits ! On va lui répondre : mais qui êtes-vous ? Et quels sont vos produits ? Cela ne ressemble à rien" se désole-t-il.

Les horticulteurs déjà en souffrance

Quoiqu'il en soit dans les deux départements et quelles que soient les mesures prises, les horticulteurs et les pépiniéristes sont déjà en souffrance.

"Nous faisons 60% de notre chiffre d'affaires annuel en deux mois et demi" explique Sandrine Ducrocq des Serres d'Hesdigneul, près de Boulogne-sur-Mer. "Si nous ne vendons pas nos fleurs avant le 15 mai, les invendus partiront à la poubelle" se désole l'horticultrice.

"On a déjà raté la période des pensées, des primevères, toutes les plantes de printemps, cela ne se rattrape pas" enchaîne Yves Slembrouck, horticulteur à Wasquehal.

Rouvrir la vente directe, même sous certaines conditions, c'est donc très bien et même vital mais le confinement reste de rigueur et les clients sont peu nombreux. "On fait entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaire habituel à cette période" constate Sandrine Ducrocq. "C'est toujours mieux que zéro" conclut-elle.