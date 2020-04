Coronavirus : les jardins familiaux de l'Eure désormais ouverts tous les matins jusqu'au 15 avril

L’accès aux jardins eurois est autorisé dans la limite d’une seule personne par parcelle et seulement pendant deux heures le matin.

Le préfet de l'Eure a précisé les modalités d'ouverture des jardins ouvriers et familiaux

La préfecture de l'Eure a précisé, dans un arrêté, les modalités d'ouverture des jardins ouvriers et familiaux pendant la période de confinement. Jusqu'au 15 avril, ils pourront ouvrir tous les jours de la semaine et même le week-end, uniquement le matin de 8 heures à midi.

L'accès est uniquement autorisé pour les travaux de récolte et d'entretien et cela dans la limite de deux heures maximum par jour et d'une seule personne par parcelle ou terrain.

Pour la préfecture, ces jardins "constituent pour de nombreuses familles une possibilité particulièrement importante d’acquisition à titre peu onéreux de produits alimentaires de première nécessité". Pour s'y rendre, il faut cocher la case "déplacements à titre dérogatoire pour effectuer des achats de première nécessité" sur votre attestation.