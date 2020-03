Coronavirus : les marchés suspendus en Mayenne après le durcissement des mesures de confinement

View this post on Instagram

[MARCHÉ ANNULÉ] La mairie de Gorron renforce son dispositif contre l’épidémie de Covid-19. Pour limiter au maximum les déplacements, le marché hebdomadaire, chaque mercredi, est suspendu, jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. #gorron #mayenne #coronavirus #covid19 #restezchezvous