Coronavirus : les œufs se vendent comme des petits pains!

-Yves de la Fouchardière, vous êtes le directeur général des Fermiers de Loué, la coopérative agricole sarthoise, il n'y a pas que les rouleaux de papier WC et les pâtes qui se vendent comme des petits pains en ce moment, il y a aussi les œufs. Vos ventes explosent?

"On a beaucoup de commandes depuis 15 jours. De l'ordre de 70% de progression. Il y a beaucoup d'achats de précaution pour commencer et puis avant le confinement, 20% des repas se faisaient à l'extérieur, maintenant c'est à la maison, donc les gens se sont mis à cuisiner. Et puis je pense qu'il y a un petit phénomène de retour aux produits simples, peut-être une des bonnes choses qu'il faudra retenir de cette crise."

-Les œufs, c'est pas cher, ça permet de faire plein de choses, entrée, plat, dessert et en plus ça se conserve longtemps 28 jours en moyenne ?

"Oui, c'est un élément basique au même titre que la farine. Les mamans et les papas peuvent faire des gâteaux à la maison avec les enfants."

-Est-ce que vous arrivez à fournir tout le monde?

"Non les poules pondent qu'un œuf par jour. On a réorienté toute notre production pour la restauration vers les magasins mais on ne peut pas contenter tous nos clients, 30 à 40% des commandes ne sont pas honorées. On fait le maximum. Mais il ne faut pas se précipiter pour acheter 4 boîtes en cette période, il faut penser à partager un peu."

-Est-ce qu'il y a un risque de pénurie?

"Pas de risque de pénurie car les poules sont en pleine forme et les producteurs se lèvent le matin à 6 heures pour ramasser les œufs!"

-Plein boum des œufs, mais aussi des poulets?

"C'est une bonne nouvelle. La jeune génération avait un peu oublié cet aliment très simple à cuisiner et très économique. Il suffit de mettre le poulet dans le four et hop c'est prêt. La vente de poulets entier est en augmentation de 15%. C'est bien car on était effrayé de voir la viande industrielle et transformée à des niveaux de vente très importants."