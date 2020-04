Coronavirus : les pêcheurs du Grau-du-Roi s'organisent

"On ne veut pas aller en mer pour jeter". C'est ce qu'explique Paul Gros, le président de la criée du Grau-du-Roi. Depuis le début du confinement, les pêcheurs gardois se sont donc réorganisés en réduisant leurs sorties en mer. Seulement 3 jours par semaine, les lundi, mardi et jeudi et des retours plus rapides au port. Les autres jours, les pêcheurs sont au chômage partiel. "C'est de cette manière qu'on peut s'en sortir poursuit Paul Gros. Les criées de Sète et d'Agde font la même chose. Les prix ont énormément baissé au début du confinement. En ce moment, ils sont honnêtes. On verra la semaine prochaine si on ne peut pas aller pêcher un jour de plus."

Moins d'acheteurs à la criée

A la criée du Grau-du-Roi, seulement une quinzaine d'acheteurs sur les cinquante places disponibles. On continue pourtant toujours à vendre, y compris à nos clients italiens et espagnols. " Sur place, c'est plus facile pour respecter les distances de sécurité mais on n'a toujours pas de masque. On désinfecte tout chaque jour." Une organisation du travail qui permet aux poissonniers de continuer à être approvisionnés presque normalement comme le souligne Claire Arnal, responsable de la poissonnerie Carmen aux Halles de Nîmes. "Ce qui nous manque, ce sont les produits transformés de l'entreprise Enjolras du Grau-du-Roi. La soupe de poisson, la brandade,... Ils ont été obligés de fermer pour respecter les consignes de sécurité sanitaire. On a eu un peu de mal aussi avec les poissons de l'Atlantique mais depuis début avril, ça va beaucoup mieux. "