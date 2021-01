Coronavirus : les producteurs de viande bovine à l'arrêt en Charente limousine

Les producteurs de viande bovine sont au plus mal à cause de la crise sanitaire. Depuis huit mois, les éleveurs charentais de bovins de race limousine, une savoureuse race à viande, sont quasiment à l'arrêt : fermeture des écoles, puis fermeture durable des restaurants, il n'y a pas de débouchés, donc les éleveurs ne vendent pas leurs bêtes en boucherie. Résultat : c'est un manque à gagner de plus de deux tiers du chiffre d'affaires annuel.

Au GAEC de Saint-Benoît, à Sauvagnac en Charente limousine, Patrick Lambert n'a vu partir que trois veaux depuis le mois de Mars. Il est spécialisé dans le veau de lait pour les cantines des écoles et les restaurants. Il n'y a plus de demande, donc plus de rentrée d'argent, alors qu'il faut payer les factures et les fournisseurs. Comme plusieurs de ses collègues, Patrick Lambert parle d'arrêter son exploitation, si la crise sanitaire continue.

A Vitrac-Saint-Vincent, Eric Périnet a 360 places d'engraissement pour les broutards, des veaux destinés à la boucherie en Italie. Le dernier convoi de 50 bêtes est parti la semaine dernière, mais aucune date n'est encore prévue pour le prochain. Eric Périnet s'attend à traverser une période très difficile au début de l'été.