Déconfinement : les producteurs espèrent que les circuits courts auront toujours la cote en Normandie

Avec l'épidémie de coronavirus, les habitudes d'achats et de consommation alimentaires ont un peu changé pour se trouner vers une production plus locale. Les professionnels d'adaptent à cette nouvelle clientèle qu'ils espèrent bien continuer à séduire lors du déconfinement.

On est foutu, on mange trop chantait Alain Souchon en 1978 . Pendant le confinement, les Français ont pris en moyenne 2,5 kilos (30% d'entre eux ont perdu du poids), "ils ont plus mangé et moins travaillé" rigole Jérémie Brout, éleveur porcin en cours de conversion biologique à Grossoeuvre, dans l'Eure. L'éleveur a mis en place un drive à la ferme Les cochonnailles de Jérémie, sur son exploitation les vendredis et samedis, mais aussi en lieu et place du marché d'Evreux le mercredi matin. Si le marché place Clemenceau reprend ce mercredi, Jérémie Brout espère bien poursuivre son drive fermier

Selon la demande des consommateurs, on va essayer de continuer à la ferme, le vendredi

Il y a eu la demande pendant le confinement mais Jérémie Brout le reconnaît, un drive regoupant 22 producteurs "c'est une logistique assez compliquée" et il a dû faire appel à des membres de sa famille pour organiser la distribution des commandes et a même embauché une personne en charcuterie à la boutique pour les préparer. Que les consommateurs mangent mieux et s'intéressent plus à ce qu'il y a dans leur assiette, l'éleveur l'espère "je pense qu'ils y ont pris goût" dit-il, le goût et la saveur de produits locaux.

Un distributeur automatique de viandes qui cartonne

Tout comme Jérémie Brout, Éric Bellenguez a une boutique sur son exploitation La Ferme charcutière à Épégard, sur le plateau du Neubourg et depuis plusieurs mois, il réfléchissait à l'installation d'un distributeur automatique à Elbeuf (Seine-Maritime). Le confinement a précipité son installation mais dans la cour la ferme.

Éric Bellenguez avec son distributeur automatique à La ferme charcutière à Épégard - Éric Bellenguez

C'est pour Éric Bellenguez "une façon de multiplier les façons de distribuer". Le succès est vite au rendez-vous et les chiffres de ventes parlent d'eux-mêmes :

Au départ, 100% des gens venaient au magasin. Aujourd'hui, le distributeur, c'est 20%

Les commandes passées en ligne peuvent même être retirées au distributeur "les clients ne sont pas obligés de passer par le magasin", et au final, un consommateur sur deux utilise le distributeur automatique. Une machine qu'Éric Bellenguez va garder dans sa cour parce que "ça touche une autre clientèle qui ne venait pas forcément en magasin" et aussi parce qu'une envie de côtelettes, rouelles ou tranches de pâté peut surgir n'importe quand et le distributeur y répond 24H/24. Les ventes en ligne ont elles explosé, sept fois plus qu'avant le confinement.

Un réseau de magasins "Bienvenue à la ferme"

"Nous travaillons activement pour que ces drives et ces collectifs d'agriculteurs puissent perdurer" explique Jean-Marie Lenfant, agriculteur à La Couture-Boussey (Eure) et président du pôle filières à la chambre régionale d'agriculture de Normandie. Les chambres d'agriculture espèrent bien bénéficier de ce regain d'intérêt pour les circuits courts. "Il y a eu adaptation et j'espère bien transformation" explique-t-il. "Nous avons livré plus de magasins de proximité, des supérettes, nous avons eu plus de clients dans un certain nombre de nos fermes" souligne celui qui est aussi président national de Bienvenue à la ferme. Le réseau a commencé à développer des magasins. Il y en a deux actuellement en France : l'un à Lantic dans les Côtes-d'Armor et l'autre à Ménilles dans l'Eure

Bienvenue à la ferme propose des produits locaux dans son magasin à Ménilles (Eure). C'est un des deux magasins pour l'instant en France. - Bienvenue à la ferme

Bienvenue à la ferme devrait ouvrir un troisième magasin en octobre 2020 en Mayenne.

Proposer nos produits au plus près des bassins de consommation

Un réseau qui permet "de bénéficier de la sécurité du réseau Bienvenue à la ferme" assure Jean-Marie Lenfant "avec des matières premières produites et transformées par les agriculteurs". Mais la crainte que le consommateur reprenne ses anciennes habitudes est là : "il va y avoir un certain nombre de gens qui va retourner faire ses courses peut-être en grandes surfaces" se désole le président qui compte sur les produits locaux "qui font vivre notre économie normande" et "qui ont du goût et qui ne vont pas fondre dans la poêle dès que vous allez les faire rissoler" pour séduire et conserver cette nouvelle clientèle.