Coronavirus : les supermarchés tendent la main aux producteurs locaux

Dans les allées de l'Intermarché de Bourg Achard, les hauts parleurs diffusent, entre deux chansons, un message de soutien aux producteurs locaux et les invitent à contacter le magasin pour se faire connaître. A une dizaine de kilomètres de là, à Moulineaux, Christophe Saunier est brasseur artisanal. Il produit toute une gamme de bières locales, sous la marque La Mousse des Temps. Habituellement, ses clients sont des restaurants et des cavistes. Mais depuis qu'ils sont fermés, les bouteilles s'accumulent dans l'atelier de production de Christophe Saunier. Il n'a donc pas hésité à saisir la main tendue d'Intermarché: "C'est une _bouffée d'oxygène_! Depuis bientôt trois semaines, il n'y a plus une bière qui sort de la maison donc leur aide est vraiment précieuse".

Christophe Saunier a livré près de mille bouteilles au supermarché. Au tarif habituel. Le magasin n'a pas cherché à négocier les prix. "Nous, on veut aider les producteurs locaux", explique Gilles Gréaume, le directeur d'Intermarché à Bourg Achard, qui rappelle au passage que l'enseigne a l'habitude de travailler avec certains d'entre eux. "On veut qu'ils survivent, donc il est hors de question de négocier ou brader la marchandise".

Producteur de fruits à Caumont, près de Bourg Achard également, Hervé Chavoutier a livré 400 kilos de pommes à Intermarché. Mais il s'est obligé à fixer un prix plancher, soit 1 euro le kilo. "Quand on demande de l'aide, on rabaisse un peu ses prétentions tarifaires. On essaie de proposer des prix plus que compétitifs."

Un partenariat "gagnant gagnant"

Le producteur de pommes a hâte de retrouver ses marchés de Sotteville lès Rouen, Pont Audemer et Louviers. Au contraire, le brasseur de Moulineaux se dit que ce peut être le début d'une collaboration avec Intermarché : "Le contact a été agréable et constructif".

Le directeur du magasin, lui même issu d'une famille d'agriculteurs, espère aussi renforcer le contact avec les petits producteurs, à l'issue de la crise. "On est pris par moments, nous la grande distribution, pour des _ogres_, des vilains mais je pense que si on réussit à recréer le lien entre les producteurs et les distributeurs, ça ne pourra être que bien."

Gilles Gréaume reconnaît que cette main tendue vers les petits producteurs est une "bonne pub" pour l'enseigne. Même si il préfère parler de partenariat "gagnant gagnant". Il pense également au "consommateur en bout de ligne, qui va retrouver le goût de nos productions locales."