Coronavirus : les ventes des vins d'Alsace en chute libre depuis les mesures de confinement

Le confinement a des conséquences sur les ventes de vin d'Alsace. Selon l'Association des Viticulteurs d'Alsace, qui regroupe 4.000 adhérents, les pertes de chiffres d'affaire peuvent aller jusqu'à 90%, notamment sur des petits domaines.

Depuis les mises en place des mesures d'inviter à rester chez soi : les caveaux de dégustation sont désertés, les restaurants qui ont mis sur leur carte les vins d'Alsace sont fermés. Il n'y a plus de salons et la vente directe est sérieusement ralentie.

Inquiétude de la profession

Du côté des exportations, elles sont fortement ralenties, avec la propagation du virus dans les pays clients des vins d'Alsace. Quelques vignerons font tout de même des livraisons à domicile pour s'en sortir, mais cela ne suffit pas à remplir les trésoreries qui commencent à baisser sérieusement.

Les banques et les coups de pouce de l'Etat permettent aux exploitations de s'en sortir et d'amortir le choc, mais il ne faudrait pas que le confinement se prolonge jusqu'à la fin mai, prévient Jérôme Bauer, président de l'Association des Viticulteurs d'Alsace.

"Aujourd'hui, il n'y a plus de mises en bouteille parce qu'il n'y a plus de marché en face. On a mis énormément de moyens pour reconquérir des parts de marché, au début de l'année ça commençait à bien repartir. Toute cette dynamique est anéantie par cette crise sanitaire. Moralement, c'est très compliqué," déplore Jérôme Bauer.