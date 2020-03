Coronavirus : les vignerons vous font partager leur quotidien pour s'échapper un peu

Pour répondre aux questions de France Bleu Provence, Albéric Philipon coupe au préalable le moteur de son tracteur. Le propriétaire du domaine "Carpe Diem" à Cotignac ne compte pas ses heures. "C'est l'une des périodes les plus intenses de l'année, car c'est la sortie de l'hiver, on est sur la fin de la taille, et on ne peut pas se permettre de ne pas accompagner cette évolution. Et surtout, pour nous, le télétravail est complètement impossible". Alors chaque jour, ce père de famille de 3 enfants partage avec son épouse leur quotidien, en photos. Un quotidien de travail, en pleine nature, avec des paysages magnifiques. "Nous souhaitions partager la chance que nous avons, et faire vivre cette métamorphose de la nature au plus grand nombre à distance. Une illustration qui donne un peu le sourire et un peu de verdure dans le quotidien" détaille Albéric Philipon.

"Une initiative résolument positive"

L'initiative émane de Vin et Société, une structure qui fédère et représente les 500 000 acteurs de la vigne et du vin. "Le monde agricole, acteur indispensable de la vie économique et alimentaire du pays, poursuit son activité en cette période" détaille la communication de la structure. "C'est aussi l'opportunité pour les vignerons eux-mêmes de faire connaître les initiatives d'entraide qu'ils mettent en place afin de surmonter les difficultés économiques" poursuit la même source.

S'adapter pour survivre"

Plusieurs domaines se sont adaptés. Une nécessité dans cette crise qui s'annonce déjà majeure en terme de pertes économiques pour la filière. Car pour certains, l'activité commerciale enregistre une chute de 95%. S'adapter et préparer le futur. C'est l'option retenue par le château de Saint-Martin à Taradeau. Propriété de la famille De Barry depuis 1740, le domaine propose désormais des visites virtuelles sur whatsapp. "Une jeune femme fait le tour du domaine en montrant les espaces, en expliquant comment chaque espace fonctionne. Et les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent" détaille Adeline de Barry, la propriétaire. Une offre destinée à l'organisation de mariages, anniversaires ou autres évènements festifs.

L'opération #lavignecontinue est donc à retrouver sur les réseaux sociaux.