Coronavirus : Nouvelle organisation pour le marché aux truffes de Jarnac

Le marché aux truffes aura lieu cette année dans les trois salles de l'ancien groupe scolaire Jules-Ferry, rue des Fossés à Jarnac. Un plan de circulation permettra d'éviter que les acheteurs et les apporteurs ne se croisent. Le nombre de trufficulteurs sera limité à quatre, pour respecter le principe d'une personne pour 4 mètres carrés. Des parois en plexiglas sépareront les vendeurs et les visiteurs. C'est le syndicat des trufficulteurs qui va acheter les truffes puis les revendre, pour éviter les négociations individuelles, entre apporteurs et courtiers. La vente aux professionnels sera étalée de 9 heures à midi le lundi, et non plus sur un quart d'heure comme auparavant, pour éviter une grosse affluence.

Des parois en plexiglas entre les visiteurs et les vendeurs de truffes © Radio France - Pierre MARSAT

Autre nouveauté à Jarnac : pour éviter le manque de débouchés de ces truffes à cause de la fermeture des principaux clients (les restaurants), un système de click and collect sera lancé le dimanche 6 décembre : vous commandez un plat à base de truffe, cuisiné sous vos yeux, et vous partez avec le plat demandé. Une formule prévue, tous les dimanches matins, jusqu'à fin Février. A Saint-Jean-d'Angély, l'autre marché aux truffes charentais, ouvrira également ses portes lundi prochain.

Régis Mesnier, président du syndicat des trufficulteurs charentais © Radio France - Pierre MARSAT

Interview de Régis Mesnier, président des trufficulteurs charentais : la nouvelle organisation Copier