Coronavirus : Les pêcheurs de Normandie appellent à des aides d'urgences pour les soutenir

Après onze jours de confinement dans notre pays, la quasi-totalité de la flotte normande pêche reste toujours à l'abri des ports.

"On est toujours à un point ou quelques petit bateaux vont en mer, principalement des bulotiers ou des fileyeurs, estime le président du comité des pêches de Normandie Dimitri Rogoff. Un ou deux gros bateaux sont parties en mer mais globalement 90 % de la flottille est toujours amarrée à quai."

Les prix et le marché du poisson sont au plus bas. Les pêcheurs ne peuvent pas prendre de risque en mer pour travailler à perte.

"On est face à un dilemme, explique Dimitri Rogoff. D'un côté on est face aux injonctions de confinement que l'on comprend parfaitement. Les pécheurs veulent préserver la santé et la sécurité de leurs équipages. Et puis de l'autre on nous dit qu'il faut pêcher du poisson pour nourrir les populations mais on n'a pas de débouchés.

Le poisson n'est pas un achat de première nécessité alors en ce moment les prix sont extrêmement bas. Cela avait déjà commencé avant le confinement. Les prix étaient descendus à 91 centimes le kilo pour les hauturiers, les plus gros bateaux.

Ces prix-là font qu'une entreprise n'est absolument pas rentable donc aller prendre des risques pour sa santé en mer - le bateau est un espace clos où l'on peut se contaminer vite - et perdre de l'argent, une entreprise ne peut pas fonctionner comme ça. On fait donc le choix de rester le long du quai en attendant des jours meilleurs ou des aides."

Le président du comité des pêches de Normandie voient donc deux types d'aides pour venir soutenir les patrons-pêcheurs et les équipages de la région, durement impactés par la crise liée au Coronavirus.

"On attend deux choses. On souffre en ce moment notamment de la fermeture des marchés. On avait pas mal de bateaux qui vendaient en direct et qui vivaient de ça.

Nous sommes intervenus auprès des préfectures de manière à ce qui puisse y avoir des dérogations pour la vente direct et du circuit court.

Et puis on attend des aides un peu plus structurelles pour passer ce cap-là et attendre des jours meilleurs. Ces aides viendraient plutôt de l'Europe et notamment des arrêts temporaires qui pourraient être mis en place. Et là, ça a l'air un peu plus compliqué. Il y'a toujours des problèmes administratifs.

Alors d'autres flottilles de gros bateaux comme les Hollandais sont en mer et approvisionnent actuellement les grandes surfaces. Cela nous inquiète un petit peu pour l'avenir car on pense déjà à l'après. On va pas se retrouver débordé par du poisson venu d'ailleurs donc on aimerait bien y voir un peu plus clair sur ces aides d'ici la fin de la semaine pour rassurer les armements.

On sait très bien que cela ne va pas s'arrêter la semaine prochaine donc les bateaux pourront peut-être passer quinze jours mais ils ne vont pas passer deux mois."