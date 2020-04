Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a annoncé ce samedi sur France Bleu que plus de 300.000 Français étaient déjà inscrits sur la plateforme créée par le gouvernement pour prêter main forte aux agriculteurs. Le ministre a aussi exprimé son souhait que 100% du muguet français soit vendu.

Coronavirus : plus de 300.000 Français inscrits pour travailler dans les champs

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume était l'invité de Willy Rovelli sur France Bleu ce samedi. Didier Guillaume a annoncé que plus de 300.000 Français étaient déjà inscrits sur la plateforme créée par le gouvernement pour travailler dans les champs. Fin mars, alors que la crise du coronavirus mettait des milliers de salariés au chômage partiel, le gouvernement avait concocté dans l'urgence un plan pour faciliter l'emploi de milliers d'entre eux à la récolte des fruits et légumes, avec cumul des indemnités de chômage et d'un salaire agricole, afin de trouver "des bras pour nos assiettes".

Plus de 12.000 exploitations agricoles ont embauché

Il y a un peu moins de trois semaines, il étaient 200.000 inscrits, ils sont "plus de 300.000", explique le ministre de l'Agriculture à France Bleu. "Des exploitations agricoles n'auraient pas pu tourner sans cette solidarité. Il y a aujourd'hui plus de 12.000 exploitations qui ont embauché un ou plusieurs salariés. C'est peu par rapport aux inscriptions, mais il y a des travaux agricoles qui ne peuvent pas être faits par des gens qui n'ont pas de formation", ajoute-t-il.

Le ministre de l'Agriculture s'est aussi exprimé sur la vente du muguet, à l'approche du 1er mai. "Je souhaite que 100% du muguet français soit vendu pour le 1er mai", témoigne Didier Guillaume. Ce mardi, le ministre avait prévenu que la tradition du 1er mai devrait s'adapter à la crise sanitaire, sans vente à la sauvette ni fleuristes ouverts, au grand dam des fleuristes et des horticulteurs.

"J'ai pu discuter avec les producteurs, notamment avec les maraîchers nantais", dévoile-t-il à France Bleu ce samedi. "Tout le monde aurait préféré que les fleuristes soient ouverts. Mais on ne pouvait pas ouvrir ces magasins et pas les autres. Je sais qu'ils ne sont pas contents, mais le gouvernement les aidera par toutes les aides mises en place." Didier Guillaume explique alors que l'on pourra acheter du muguet dans les grande surfaces ouvertes, dans les jardineries ouvertes mais aussi "sur une table devant un boulanger" alors qu'il avait lui-même exclu la vente à la sauvette plus tôt dans la semaine.