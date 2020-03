A Vienne et ses alentours, les producteurs locaux veulent pouvoir vendre leurs marchandises malgré les annulations des marchés de plein air.

Coronavirus : plus de marché en plein air, le pays viennois s'organise

En pays viennois, on essaie de réorganiser la vente des produits locaux après l'interdiction des marchés (photo d'illustration)

Alors que la France a renforcé ses mesures de confinement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'une d'elles est l'interdiction des marchés de plein air. Certains pourraient se tenir si la demande de dérogation demandée par la mairie est acceptée par la Préfecture. En Isère, mardi soir, la Préfecture n'avait communiqué sur aucun feu vert.

A Vienne, où se tient l'un des plus gros marchés de France le samedi matin, celui-ci est annulé. Comme d'autres aux alentours. C'est pour cette raison que l'agence économique de Vienne Condrieu Agglomération, en contact avec les agriculteurs, recense les producteurs vendant leurs produits à la ferme et publiera prochainement une liste.

Pour ce qui est des producteurs qui n’ont pas de point de vente, l’Agglo souhaite que les habitants puissent passer commande auprès d’eux et pour que des points de retraits puissent être organisés.

Sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération, il y a près de 70 producteurs qui vendent directement à la ferme ou dans des points de vente collectifs.

Les coordonnés de ces différents points de vente collectifs

-Le panier Enchanté (Vienne - 28 Avenue Marcellin Berthelot) ouvert du mardi au samedi de 8h à12h30 et 15h à 19h et le dimanche de 8h à 12h30. Tél. 04 74 31 71 07

-Valferme (Ampuis - 13 RD 386, Verenay) ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à 19h. Tél. 04 74 56 15 33

-La ronde des fermes (Estrablin - 157 Route du Bessay) ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h30, le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h. Tél. 04 74 57 63 21

-Prim’arché (Chonas-l’Amballan - 1167 allée mûriers) ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le vendredi de 09h à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 19h. Tél. 04 37 02 03 27.