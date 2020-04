Coronavirus : Poulailler géant ou circuit court ?

Peut-on continuer comme avant la crise liée au Covid - 19 ? C'est la question que pose Nature 18. Le commissaire enquêteur vient de délivrer un avis favorable à la construction d'un poulailler géant de 1.736 m2 à Oizon, en Sologne. Des poulets qui ne sortiront pas pour courir... Alors que la crise du Covid 19 met en avant l'approvisionnement local et le circuit court (y compris dans les grandes surfaces), Nature 18 s'interroge : va t-on vraiment tirer les leçons de cette crise ou continuer comme avant ? : " Lorsque je vois que ce nouveau poulailler permettra de produire 78.800 poulets par an, soit 24 poulets par m2, s'étonne Jean-Pierre Thyrion, membre du bureau de Nature 18, il me semble que l'humanité court à sa perte et qu'on ne tire pas les enseignements de la crise actuelle. L'heure est grave, mais on continue la fuite en avant sur les standards. Il faut changer de paradigme et revenir sur des bases qui soient saines. Tout ce qui est grande consommation peut également rimer avec qualité."

Les poulets © Radio France - Florence Gallice

Le problème, c'est qu'on manque de poulets et qu'on en importe toujours plus chaque année en France. Il y a donc un marché pour ces volailles "industrielles" , d'autant que tout le monde ne peut pas se payer du poulet label rouge souligne Arnaud Lespagnol, président de la FNSEA du Cher : " Il faut bien que cela corresponde à la bourse de chacun. D'ailleurs, cet élevage permet plutôt de relocaliser des activités : il fait travailler des couvoirs de la région, des abattoirs régionaux, et c'est la même chose pour l'alimentation de ces volailles." Ces poulets seront consommés sur les régions lyonnaise et parisienne.