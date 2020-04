Coronavirus: les AMAP attirent de nouveaux consommateurs avec leurs abonnements à des paniers frais

Avec le confinement, l'interdiction des marchés, la raréfaction de certaines denrées dans les commerces, les consommateurs se tournent plus nombreux vers la vente directe, et les producteurs locaux. Les 300 AMAP d'Auvergne Rhône-Alpes enregistrent de nouveaux abonnements pour les paniers frais.

En cette période de confinement mais aussi d'adhésion ou de ré-adhésion à la livraison de paniers de fruits et légumes de saison, les 300 AMAP d'Auvergne Rhône-Alpes, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, constatent un nombre plus important de demandes ou à minima d'information sur ce système d'abonnement et d'approvisionnement en circuits courts.

Le réseau des AMAP en Auvergne Rhône-Alpes - Réseau AMAP AuRA

Entre l'interdiction des marchés, les risques sanitaires, les pénuries de certaines denrées, l'assurance de recevoir chaque semaine son panier de produits frais séduit ou fait réfléchir certains consommateurs témoigne Marlène TASSET, la présidente du réseau AMAP en Savoie.

"La motivation des nouveaux adhérents est double: solidarité avec les producteurs locaux et sécurité alimentaire" Marlène TASSET, présidente du réseau AMAP en Savoie Copier

Mais attention pas d'euphorie, les AMAP ne croulent pas sous les nouvelles demandes , mais tout de même, entre 5 et 10 adhésions supplémentaires pour chacune, c'est déjà significatif pour nos petites structures souligne Jean-Pierre MOUSSET, il est membre du réseau des AMAP de la Loire à Saint-Chamond.

"l'AMAP est un moyen parmi d'autres de soutien à l'agriculture paysanne, on sait que le système de contrat ne conviendra pas à tout le monde" Jean-Pierre MOUSSET, de l'AMAP " Le Creux" à Saint-Chamond Copier

Nombre d'AMAP dans les départements d'Auvergne Rhône-Alpes :

Ain : 22 AMAP, Allier : 8 AMAP, Cantal : 3 AMAP, Rhône : 67 AMAP, Isère : 69 AMAP, Drôme : 17 AMAP, Ardèche : 8 AMAP, Loire : 24 AMAP, Savoie : 14 AMAP, Haute-Savoie : 25 AMAP, Puy de Dôme : 23 AMAP, Haute Loire : 8 AMAP.